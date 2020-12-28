Юные художники сделали сюрприз алданской ребятне

1000 новогодних подарков от главы Алданского района подготовлены для учащихся. Традиционно они вручаются ребятам, имеющим достижения в учебе, научной деятельности, олимпиадном движении, спорте, сфере искусства, школьникам с активной жизненной позицией, принимающим участие в различных мероприятиях.

В этом году помимо сладостей в состав подарка входит и авторская раскраска, изготовленная учащимися школ искусств Алданского района совместно со своими преподавателями.

При подготовке материала творческого подарка для алданской ребятни (а в комплекте с раскраской адресаты получат и набор модных стикеров) юные художники не только проявляли свои фантазию и талант, но и прокачивали навыки работы с графическим дизайном. И все это в период дистанционного образования, что еще более повышает ценность такой работы. Планируется, что такие оригинальные подарочные издания войдут в традицию и еще не раз порадуют детей на праздниках, которые организует Управление культуры и искусства Алданского района.

К сожалению, в этом году все массовые мероприятия в Алданском районе в связи с напряженной эпидемиологической обстановкой отменены. Новогодние подарки главы района развезены по школам, где учителя передадут их самим ребятам или родителям учащихся.