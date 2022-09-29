Юные художники подарят свои работы РКБ №3

К международному Дню пожилых и годовщине открытия отделения сестринского ухода РКБ — 3 воспитанники художника Эдиты Степановой — учащиеся Детской художественной школы им. Л.А. Ким г.Якутска подарят свои работы больнице.

Как сообщила преподаватель ДХШ Эдита Степанова, в рамках благотворительной акции «Солнечный круг», которая проводится АНО «Долгожить», дети всем классом делают витражную роспись на стекле для интерьера стационара больницы, где ухаживают за пожилыми людьми. По ее словам, будет общее панно из 10 частей. Юные художники и их преподаватель надеются, что панно из витражей украсит интерьер больницы и поднимет настроение пожилым пациентам.

Руководителем АНО «Долгожить», которое тесно сотрудничает с РКБ- 3 является Наталия Каратаева.