Юные художники из Якутии – в числе первых в конкурсе Музея Победы

Юные художники из Якутии вошли в число первых участников конкурса открыток к 23 февраля. Всего на Всероссийский детский конкурс рисунков «Защитники Отечества» поступило уже около 1,5 тысяч открыток. Творческое состязание проводится в трех возрастных категориях — среди школьников 7-10 лет, 11-14 лет, 15-17 лет.

Из Республики Саха (Якутия) 15-летняя Мила Луковцева отправила поздравительный рисунок «Солдат идёт к Победе!», а 14-летний Алексей Шевченко в компьютерной графике подготовил открытку «Спасибо за Вашу защиту нас!».

рисунок Милы Луковцевой

До 6 февраля организаторы творческого состязания – Музей Победы и «ЮНАРМИЯ» — продолжают прием заявок и предлагают юным художникам со всей страны присоединиться к конкурсу. Для участия необходимо нарисовать поздравительную открытку к 23 февраля.

Все рисунки войдут в онлайн-выставку Музея Победы и будут опубликованы на официальном сайте музея 11 февраля. Интернет-пользователи смогут выбрать любую понравившуюся открытку и отправить ее по электронной почте своим близким, друзьям и коллегам с собственным текстом поздравления с Днем защитника Отечества! Лучшие работы, выбранные экспертным жюри, станут основой для лимитированной серии праздничных открыток.

рисунок Алексея Шевченко

Каждый желающий может присоединиться к конкурсу и отправить свою работу до 6 февраля, заполнив специальную форму по ссылке https://victorymuseum.ru/form/zachitniki-otechestva/.

Итоги будут подведены 23 февраля. Все участники получат дипломы и благодарности от организаторов, а победители — наборы отпечатанных коллекционных открыток.

Подробнее о конкурсе на сайте Музея Победы https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/vserossiyskiy-konkurs-risunkov-zashchitniki-otechestva/.