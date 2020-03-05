Юные художники Алдана познакомились с творчеством народных мастеров

Накануне Дня народного мастера в Республике Саха (Якутия) учащиеся первого класса художественного отделения Алданской детской школы искусств им. А. Т. Никитина посетили историко-краеведческий музей, где ознакомились с работами местных умельцев.

— Праздник отмечается ежегодно 5 марта, начиная с 2012 года и посвящен мастерам и ремесленникам народного промысла, — рассказала Наталья Чигиринова, методист отдела музейно-образовательной деятельности. – В столице нашей республики в этот день проходят костюмированные шествия. А мы проводим выставку. И первыми, по праву пригласили учащихся школы искусств, наших друзей и давних партнеров. Цель выставки познакомить алданцев с видами резьбы по дереву, с инструментами для резьбы, с историей возникновения этого ремесла на Руси, с работами народных умельцев.

Стремление человека к прекрасному вылилось в поразительное умение людей сделать из природного материала настоящее произведение искусства. Вряд ли найдется такой народ, который бы не украшал свое жилище и предметы быта. Однако история развития резного дела в каждой стране особая и связана с уровнем культуры, мастерства и мировоззрения в обществе, наверное поэтому, в каждой стране искусство резьбы по дереву имеет свои уникальные особенности, приемы и стили.

На выставке учащиеся познакомились с историей резного дела в России, приемами и способами обработки древесины. Узнали ребята и о домовой резьбе, и о Богородской игрушке, зародившейся в селе Богородское недалеко от Сергиева Посада на живописном холме над рекой Куньей, и об абрамцево-кудринской резьбе – самобытном направлении в резьбе по дереву.

Русские резчики вложили много выдумки, художественного вкуса, мастерства, теплоты души в оформление пряничных досок. А учащиеся школы искусств смогли поучаствовать в мастер-классе и собственноручно расписать имитированные разделочные доски.

Методист музея посвятила учащихся в секреты мастерства. Ознакомившись с разнообразными видами резьбы по дереву и историей ее возникновения, они уже безошибочно смогут отличить основные: геометрическую, контурную, плоскорельефную, заоваленную, рельефную, резьбу «татьянка», ажурную, скульптурную, прорезную. Кроме этого, настоящему мастеру необходимо знать характеристики и породы древесины для резьбы. Об этом учащиеся также узнали по ходу познавательной экскурсии.

Но, пожалуй, самая интересная ее часть была посвящена деревянных дел мастерам. На выставке состоялось знакомство с авторскими работами мастеров резьбы по дереву, проживающих на территории Алданского района и не только.

Сергей Кудияров известен в республике своими работамипо кости и дереву, созданными без использования электромеханических инструментов и станков. Кропотливый труд и удивительное усердие мастера очевидны в каждом его изделии, на его статуэтках из цельного куска древесины бука, вы не найдете ни одного стыка и скрепления. К сожалению, в 2018 году творческое сообщество простилось с мастером, но его наследие в виде прекрасных работ и четырех сборников стихов остались в народе.

Виталий Челидзе мастер по изготовлению столов, столиков, подставок для цветов и аквариума, полочек под телефон и для кухонной мелочи, ковшиков, ложечек и прочей утвари. А любовь к творчеству прививалась в детстве, в кружке «Умелые руки» в Доме пионеров.

И конечно, участников выставки удивили ажурныеизделия Августины Егоровой, работы мастера – женщины. Свои изделия она выпиливает лобзиком из березовой фанеры 10 мм толщиной. По всей республике она провела более 200 уроков по выпиливанию электролобзиком. И вдохновила 20 человек на открытие своего дела.

В Таттинском улусе Якутии живет удивительный, талантливейший человек Федор Чэрин. Он хранитель редкого ремесленного дела — мастер по изготовлению якутской национальной утвари. Якутские деревянные чашки, кубки для кумыса делают всегда из одного, хорошо просушенного, цельного куска березы и без применения электрооборудования. Поэтому получаются те самые сакральные сосуды для кумысопития.