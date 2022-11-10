Юные герои побороли страх ради спасения людей

В Совете Федерации состоялась IX торжественная церемония награждения детей-героев. Стали известны имена еще двух юных героев из республики, представленных к награде Совета Федерации. Обладателями медалей «За проявленное мужество» станут двое якутян из села Себян-Кюель, Кобяйского улуса.

Школьник Аниврин АЛЕКСЕЕВ (15 лет) вместе с другом Сергеем КУЗНЕЦОВЫМ (17 лет) собрали добровольцев и оказали помощь в эвакуации людей при наводнении, которое произошло в селе по причине сильных дождей этим летом. Проявив отвагу и мужество, ребята спасли жителей села, забрав из подтопленных домов.

«Весь вечер лил сильный дождь, вода начала быстро подниматься с каждой минутой. В это время я играл с друзьями в лото, а когда возвращался уже нельзя было попасть в дом, вода была повсюду. Сначала помог эвакуировать своих сестер и братьев, затем поехал спасать односельчан. Нам было страшно с Анириком, но мы страх побороли ради спасения людей» — рассказывает юный герой Сергей Кузнецов.

Сергей – шестой ребенок в многодетной семье. Всего у Кузнецовых девять детей.

«Сын учится в 10 классе в Себян-Кюельской СОШ им. Ламутского, является участником танцевального ансамбля «Ниргин». Любит заниматься спортом, играет в волейбол и футбол. С 11 лет ездит помогать в оленеводческое стадо. Этим летом тоже там помогал оленеводам, рыбачил вместе с отцом. Горжусь поступком сына и считаю, что любой на его месте так бы поступил» — поделилась мама Сергея Оксана Кузнецова.

В будущем Сергей видит себя шеф-поваром, а также хочет поступить в университет по направлению ИТ.

«Люблю готовить и хочу научиться готовить еще лучше» — признался Сергей.

Аниврин Алексеев, ученик 9 класса Себян-Кельской СОШ — призер и победитель республиканских и российских предметных олимпиад. Запевала «һээдьэ», участник и дипломант этно фестивалей.

«Мы — эвены. Сына назвали «Аниврин», что с эвенского означает «Одаренный». Анирик любит ездить помогать в оленеводческое стадо. Он участник ансамбля «Мэрлэнкэ». В прошлом году стал победителем международной олимпиады «Турэн» по языкам КМНС. Горжусь сыном, что не побоялся помочь односельчанам в сложной ситуации. Он у меня единственный сын, помощник во всем» — рассказала мама Аниврина Прасковья Алексеева.

«Я просто совершил мужской поступок. Любой мужчина сделал бы так. В будущем хочу выучиться на МЧС-ника, чтобы помогать людям» — признался юный герой Аниврин.

Напомним, что еще одним обладателем награды Совета Федерации станет 16-летний Василий СТЕПАНОВ из села Крест-Халджай Томпонского улуса. Он смог оперативно спасти земляка, достав из-под автомобиля, который придавил его во время ремонта.

«Воспитание подрастающего поколения — наша совместная работа. Это задача не только школы, но и общества. Оценка обществом таких мужественных поступков, значимых для самого общества. И, конечно, семья помогает в воспитании в детях таких качеств, как милосердие, сострадание и смелость. Когда среди детей появляются ребята, на которых можно равняться, то другие подтягиваются под них. Поэтому смело можем сказать, что растет поколение героев» — подчеркнул первый заместитель министра образования и науки РС (Я) Михаил ПРИСЯЖНЫЙ.

В этом году специальными медалями Совета Федерации «За проявленное мужество» награждены ребята из 54 субъектов России, в том числе из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Региональное награждение детей-героев из Якутии пройдет в декабре.