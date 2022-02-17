17.02.2022
14:47
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Спорт
Юные фигуристы из Якутска записали видеоролик в поддержку Камилы Валиевой
Видео в поддержку 15-летней звезды российского спорта Камилы Валиевой заполнили социальные сети
К всероссийскому флешмобу присоединились и юные фигуристы из Якутска — сообщает sportyakutia.ru
«Камила, мы тебя любим!», «Камила — мой кумир!» — ролик с таким обращением записали воспитанники Федерации фигурного катания на коньках в Якутии.
Юные спортсмены на видео исполнили различные элементы фигурного катания.
15 февраля Валиева выступила в короткой программе на зимней Олимпиаде и вышла в лидеры, показав результат 82,16 балла. Сегодня, 17 февраля, ей предстоит выступить в произвольной программе.
Фото: sportyakutia.ru
Источник: sportyakutia.ru
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