Юные фигуристы из Якутска записали видеоролик в поддержку Камилы Валиевой

Видео в поддержку 15-летней звезды российского спорта Камилы Валиевой заполнили социальные сети

К всероссийскому флешмобу присоединились и юные фигуристы из Якутска — сообщает sportyakutia.ru

«Камила, мы тебя любим!», «Камила — мой кумир!» — ролик с таким обращением записали воспитанники Федерации фигурного катания на коньках в Якутии.

Юные спортсмены на видео исполнили различные элементы фигурного катания.

15 февраля Валиева выступила в короткой программе на зимней Олимпиаде и вышла в лидеры, показав результат 82,16 балла. Сегодня, 17 февраля, ей предстоит выступить в произвольной программе.