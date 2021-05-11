11.05.2021
18:00
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Культура

Юные дарования приглашаются к участию в фестивале «Табуретка»

В Санкт-Петербурге проходит XI Всероссийский детский театрально-поэтический фестиваль «Табуретка». Фестиваль «Табуретка» — это праздник, на котором дети могут показать свои театральные постановки известным российским режиссерам и актёрам пообщаться с ними, принять участие в мастер-классах, сообщают организаторы. Финалисты получат возможность показать свои спектакли в Санкт-Петербурге для широкой аудитории. Фестиваль проходит при поддержке правительства Санкт-Петербурга. 

«Приглашаем вас принять участие в Международном детском театрально-поэтическом фестивале «Табуретка». К участию приглашаются детские и юношеские театральные коллективы любого направления (музыкальные, драматические, кукольные и т.д.).

Возраст участников коллектива – до 18 лет включительно. Проживание участников во время проведения финала в Санкт-Петербурге и частично питание обеспечивают организаторы. Все участники театрального финала Фестиваля «Табуретка» награждаются дипломами и призами», — сообщается в положении.

Прием заявок: с 1 марта   по 1 июля. Отборочный тур: 1 мая  – 1 августа. Финал: осень г. Санкт-Петербург

Регламент фестиваля: http://taburetkafest.ru/content/652/taburetka-reglament

Форма заявки на участие: http://taburetkafest.ru/zayavka-festival

Все новости фестиваля, обсуждение спектаклей и голосования вы можете увидеть в  группе фестиваля  https://vk.com/taburetka_fest и на сайте taburetkafest.ru

Источник: https://minkult.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3272285
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