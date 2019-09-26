Юные чурапчинцы ликуют

В честь празднования Дня государственности Республики Саха (Якутия) и в День работников дошкольного образования России – 27 сентября в селе Чурапча Чурапчинского района открывается новое здание детского сада «Мичил» на 98 мест для детей раннего возраста. Объект построен в рамках национального проекта «Демография» за счет федерального бюджета с привлечением инвестиций.

Ранее детский сад «Мичил» располагался в старом деревянном здании. Новое одноэтажное каркасное здание площадью 1300 кв.м. было возведено в кратчайшие сроки — первая свая была установлена в феврале текущего года.

Современный детский сад имеет просторный музыкально-спортивный зал, две прогулочные веранды, кабинеты логопеда, психолога, врача, полностью оснащен всем необходимым оборудованием для полноценного развития детей.

Благодаря строительству новых образовательных учреждений в районе ликвидирована очередь в детские сады. Молодые мамы, воспитывающие детей до трех лет, могут спокойно выходить на работу.

Отметим, что руководством республики уделяется большое внимание развитию дошкольного образования. В Указе Главы Якутии Айсена Николаева «О стратегических направлениях развития образования в Республике Саха (Якутия) определено создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций, сохранения и развития самобытной многонациональной культуры, языков, многообразия жизненного уклада народов, проживающих на территории республики. «Нам необходимо новое качество образования — как главное условие приумножения человеческого капитала республики. С детского сада и школы, с ранних лет нам надо приобщать детей к научному познанию, формировать высокий интеллект, деловую инициативу», — отмечает Глава Якутии Айсен Николаев.