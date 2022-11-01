01.11.2022
10:43
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Спорт
Юные борцы стали призерами турнира Бувайсара Сайтиева
🥉🥉🥉Юные якутяне стали призерами Сайтиевского турнира✊🏽
В Красноярске завершился традиционный турнир по вольной борьбе на призы трехкратного чемпиона Олимпийских игр Бувайсара Сайтиева, сообщает «Спорт Якутии».
Воспитанники якутской школы борьбы заняли три призовых места:
🥉Винокуров Николай (42 кг)
🥉Игнатьев Денис (45 кг)
🥉Матвеев Игорь (62 кг)
Поздравляем юных спортсменов и их тренеров ✊🏽✊🏽✊🏽
Фото: пресс-службы
Источник: тгк "Спорт Якутии"
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