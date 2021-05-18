Юные амгинские сказительницы поразили московского профессора

Совсем недавно Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке пригласил всех любящих и изучающих фольклор на VI Международный online конкурс «Пою моё Отечество!». Участие приняли учащиеся и студенты из разных городов России, ближнего и дальнего зарубежья (Молдавия, Мексика, США).

Возглавляла работу экспертной комиссии А.И. ЩЕРБАКОВА, ректор МГИМ, доктор педагогических наук, доктор культурологии, профессор, член Международной академии наук педагогического образования и Союза писателей РФ. Победителями непростого конкурса стали выпускники фольклорного отделения Амгинской ДШИ им. А.А. Черемных со своей группой исполнителей олонхо «Оллоон». Александра ЖАРИНА стала лауреатом I степени, выступив с докладом и сказанием фрагмента олонхо «Ала Булкун».

Т.В. ЗАХАРОВА –ЧЭЭБИЯ и Айлана АДАМОВА стали лауреатами II степени, выступив с докладом «Освоение сказительского искусства из творческого наследия У.Г. Нохсорова». В фрагменте олонхо «Ньургун Боотур» в номере приняли ЕГОРОВА Мира и ЯКОВЛЕВА Дарияна.

Вот что сообщила научный руководитель группы кандидат искусствоведения Виктория ГРИГОРЬЕВА: «Благодаря условиям конкурса мы были рады представить наш эпос Олонхо. В определенной мере нам удалось воспроизвести интонации уникальных эпических песнопений легендарного олонхосута Т.В. Захарова-Чээбия, жившего на рубеже XIX-XX веков, благодаря сохранившимся аудиозаписям его преемников У.Г. Нохсорова и В.М. Новикова-Кюннюк Урастырова».

Виктория Георгиевна, как собирательница фольклора, как научный руководитель сегодня работает в тесном контакте с основным преподавателем группы «Оллоон», знатоком многих сюжетов олонхо А.Д. СОФРОНОВОЙ. Они благодарны Управлению культуры и народного творчества Амгинского улуса обеспечившего коллектив «Оллоон» новыми костюмами (начальник И.Ф. Иванов).

Известный пропагандист фольклора В. ГРИГОРЬЕВА также выражает особую благодарность профессору Оксане Эдуардовне ДОБЖАНСКОЙ, благодаря которой состоялось участие амгинских олонхосутов, продолжателей традиций нохсоровского традиционного народного пения. Виктория Георгиевна — автор нотаций существующих аудиозаписей олонхосутов амгинской сказительской школы XX века заслуженного артиста ЯАССР Устина Гаврильевича Нохсорова, В.М. Новикова -Кюннюк Урастырова. В настоящее время ею расшифрованы фрагменты 14 эпических песнопений А.Г. АГАПОВА, записанные во время фольклорной экспедиции в 1958 году Эдуардом Ефимовичем АЛЕКСЕЕВЫМ.

В заключительной части мероприятия профессор Е.А. Зайцева отметила: «Считаю, что сохранение национальных традиций это очень важная миссия и то, что исконно мужскую традицию продолжают девочки — это специфика трансформации фольклора в XXI веке. То, что они могут исполнять олонхо, играть на варгане говорит о том, что традиции якутского народа живы в учениках и что наследие предков будет передано будущим поколениям. Я желаю вашим выпускницам, победителям нашего серьезного конкурса, дальнейшего профессионального роста и, не отрываясь от корней, смотреть в будущее своего народа и нашей страны».