Юные алданцы почувствовали себя настоящими машинистами

Экскурсионный марафон по объектам Акционерной компании «Железные дороги Якутии» продолжается и расширяется. Дети алданского района проявляют неподдельный интерес к железнодорожной инфраструктуре.

На прошлой неделе была проведена очередная экскурсия для ребят из алданского «Робоклуба». Юные ученые, от 8 до 14 лет, общались на понятном для них языке с руководителями служб и их заместителями. Они обсуждали устройство локомотивов и программное обеспечение управления железной дорогой.

Перед началом мероприятия традиционно инженер производственно-технического отдела Татьяна Максимовна Варламова провела инструктаж по технике безопасности.

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О работе диспетчерского центра ребятам рассказал начальник службы перевозок Николай Александрович Томилов. Он отметил, что диспетчер единолично руководит движением поездов и несёт за это полную ответственность. Его команды по движению поездов подлежат беспрекословному выполнению работниками: дежурными по станциям и машинистами локомотивов. Никто, кроме поездного диспетчера, не имеет права давать оперативные распоряжения по движению составов.

Заместитель начальника станции Алдан Юлия Вячеславовна Ваганова провела экскурсию по станции. Дежурный по станции Алдан рассказала о микропроцессорной централизации и блокировке, управлению устройствами СЦБ и стрелочными переводами с автоматизированных рабочих мест. А сами устройства сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) поразили ребят количеством и возможностью независимой передачи кодов, отстукивая которые, система предотвращает столкновения, сходы с рельс и другие аварии. Об этом подробно поведал начальник службы СЦБ, связи и информатизации Евгений Арсентьевич Тихонов.

Самое большое впечатление осталось у детей после посещения локомотивного депо, где их встретил и показал это большое хозяйство мастер цеха Павел Александрович Медведев. В цехах технического обслуживания и текущего ремонта они увидели процесс заправки локомотива и совершенно новые колесные пары. Удивились компьютерному управлению их обточки и разобрали стружку на сувениры. У каждого из 22 двух ребятишек была возможность почувствовать себя настоящим машинистом тепловоза, находясь в его кабине.

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Ну, а в завершение познавательной прогулки дети увидели современный локомотив, который находился в цехе теплого отстоя после рабочего маршрута. Его отличие в гибридных возможностях — он работает, как в дизельном режиме и в газо-дизельном режиме.

Возможно, профориентационное занятие сориентировало ребят на дальнейший выбор профессии – на вопрос «Кто хочет стать машинистом?» более половины мальчишек подняли руки.

Ни для кого не секрет, что профориентационные экскурсии являются одним из самых эффективных инструментов для знакомства с профессией и дают детям возможность уже со школьной скамьи определиться со своим призванием.