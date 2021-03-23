Юные алданцы освоили технику сухого валяния

В Торгово-развлекательном Центре «Чудо парк» начались «Творческие каникулы». Партнером выступил магазин «Развивайка».

Для школьников, любителей рукоделия, открылась мастерская Олеси МАЛЫШЕВОЙ. 21 марта состоялся первый мастер-класс для школьников — «3Д картина из шерсти «Лисичка»». Ребята освоили технику сухого валяния или фелтинг, фильцевание. Для этого им понадобилась цветная шерсть, специальная игла для валяния, поролоновая губка, фетр и шаблоны лисички. Наборы всего необходимого для каждого участника мастер приготовила заранее.

Как происходит валяние?

При втыкании специальной иглы с засечками в шерсть, кусочки волокон зацепляются за засечки и спутываются друг с другом, — объясняет Олеся. – Некоторые из ребят уже были знакомы с данной техникой, другие же работали с шерстью впервые. Трудились мы с ребятами 2 часа и в итоге получили очаровательных лисичек.

Работы и впрямь получились очень милыми и по окончанию были обрамлены в рамку.

Валяние из шерсти — древний вид рукоделия, который сегодня снова переживает настоящий бум среди мастериц. Валяние, фелтинг или фильцевание, имеет немало различных техник, освоив которые можно создавать модную одежду, обувь, игрушки, даже стильные интерьерные штучки. Одним из современных направлений фелтинга является изготовление оригинальных украшений, картин, игрушек. Валяние сегодня в тренде, а игрушки, аксессуары, картины – отличный подарок друзьям и близким.

Замечательно, что есть такое место, как «Чудо – парк», где можно собраться с друзьями, отлично провести время и вдобавок еще научиться чему-то полезному, — поделилась впечатлениями Марьяна ЗВЕРЕВА, участница мастер –класса.

За 5 дней юные алданцы повторят технику пластилинографии, изготовив картину «Луна», сделают своими руками карандашницу «Миньон» из фоамирана, аппликацию «Мешочек с конфетами», объемную аппликацию «Тукан» и в завершении картину в технике квиллинг «Подснежники».