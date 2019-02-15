Юношеская сборная Кувейта по хоккею пропустила 219 шайб. Но ее все полюбили

Ее поддержали даже Буре и Фетисов.

В Южно-Сахалинске проходят Первые зимние Международные игры «Дети Азии» – соревнования для спортсменов до 17 лет. Финалы в различных видах и закрытие Игр еще впереди, но главное событие турнира уже состоялось – сборная Кувейта по хоккею приняла участие в групповом турнире.

Словосочетание само по себе диковинное – никто не слышал даже о взрослой команде из этой страны, а тут подростки с клюшками в руках. Кувейтцы провели четыре матча в группе и проиграли все с общим счетом 0:219.

Результат катастрофичный, но вполне объяснимый: парни из Кувейта далеки не просто от хоккея, но и льда вообще – впервые в жизни они встали на коньки только за три недели до Игр.

У ребят мало что получалось – и в плане передач, и в плане движения, они редко выходили из своей зоны, а их вратари играли либо только стоя, либо сразу на коленях – третьего не дано.

Но, несмотря на разгромы, хоккеисты быстро стали любимцами – в соцсетях появился хэштег #gokuwait в поддержку парней, а на трибунах в Южно-Сахалинске даже можно было увидеть болельщиков с флагами этой страны.

«Хоккей — это настоящий мужской вид спорта, и вы большие молодцы и умницы, что вышли на этот турнир и провели его до конца. Без поражений не бывает больших побед. Все у вас в будущем будет хорошо. Давайте держитесь и удачи», – записал обращение для сборной Кувейта тренер российской молодежки, обладатель Кубка Гагарина-2012 и 2013 в составе «Динамо» Юрий Бабенко.

Об экзотичной команде узнали и бывшие звезды НХЛ.

«Молодцы, что занимаются хоккеем, пусть стараются и всё получится. Привет Кувейту», – цитирует Павла Буре ИА REGNUM.

«Опыт первый бывает разный. Поэтому мы хотим поблагодарить вас за то, что вы приехали в Россию, на Сахалин, а еще — сказать, что если вы будете стараться, то все у вас будет получаться», — заявил Фетисов в сюжете телеканала «РЕН ТВ».

Тренирует кувейтскую команду – 33-летний Боян Зидаревич, поигравший за карьеру в чемпионатах Сербии и ОАЭ. Он – тренер молодежной сборной и один из ассистентов во взрослой команде Кувейта.

Зидаревич отметил, что после двух крупных поражений его ребята не были готовы к третьему матчу.

«Это дети, для них счет в начале 60:0, потом 77:0 стал большим шоком. И мне, как тренеру, неприятно. Но после того, как мы узнали о такой поддержке в интернете нашей команды, мы решили сегодня все-таки выйти на лед», – сказал тренер в интервью телеканалу «Мир24».

Хоккеисты Кувейта не вышли из группы, но после последнего матча они получили медали «За волю к победе» и выглядели вполне счастливыми.