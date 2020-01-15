Юноша попался на стандартную уловку мошенников

18-летний житель Якутска поверил лжесотруднику безопасности банка и лишился 9000 рублей. Он пояснил полицейским, что накануне ему позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Лжесотрудник начал убеждать молодого человека, что якобы с его банковской карты кто-то пытается снять деньги, а чтобы сохранить сбережения, предложил потерпевшему установить программу-антивирус для телефона и сообщить ему пароль, который поступит в смс- сообщении. Будучи введенный в заблуждение, парень выполнил указания звонившего. После чего с банковского счёта заявителя были похищены 9000 рублей.

Полиция в очередной раз просит обращать внимание на то, что специалисты банка никогда не спрашивают код подтверждения, пин-код, CVV-код и другие личные данные ни по телефону, ни в смс-сообщении, ни в электронном письме. Если вам поступил подобный запрос, то необходимо как можно скорее позвонить на «горячую линию» вашего банка, набрав номер телефона, который указан на вашей банковской карте.