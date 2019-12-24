Юного якутянина Ариана Алексеева нашла заслуженная награда

Юный герой Ариан Алексеев, спасший из горящего дома четверых детей, получил медаль «За отвагу на пожаре». Награду якутянину от имени президента страны вручил глава республики Айсен Николаев.

Напомним, школьник Ариан Алексеев 18 ноября прошлого года спас четверых малолетних детей из дома, где полыхал огонь. Обнаружив возгорание, он не растерялся, разбудил всех находящихся в помещении и, открыв окно комнаты, поочередно вывел ребят. Убедившись, что они находятся в безопасности, мальчик побежал в соседний дом и сообщил о несчастье жильцам, которые вызвали пожарных.

Церемония награждения прошла в присутствии народных депутатов и общественников на итоговом собрании в доме правительства. Маленького, но очень отважного героя встретили аплодисментами.