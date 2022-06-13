13.06.2022
09:19
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Общество
Юное дарование на ысыахе в одном из сел Чурапчинского улуса
Знаменитый танец Сергея Зверева-Кыыл Уола «Якутские узоры» от юного дарования.
Источник: Соцсети
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