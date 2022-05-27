Юнганс покидает Якутию

Директор ГТОиБ им Суоруна Омоллоона Сергей Юнганс досрочно покидает Якутию. Контракт у него до октября, но Бнганс написал заявление о досрочном завершении контракта по семейным обстоятельствам с 31 мая 2022 г. Об этом SakhaLife сообщил источник в ГТОиБ.

Напомним, что Юнганс был назначен директором ГТОиБ в результате кадрового конкурса, объявленного правительством республики в бытность премьера Солодова.

СПРАВКА:

Родился 16 мая 1985 года в Твери.

Образование

2005 год — Казанское театральное училище, «актерское искусство» (мастерская Татьяны Корнишиной).

2013 год — Екатеринбургский государственный театральный институт, «режиссура театра» (мастерская Кирилла Стрежнева).

2020 год — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, «топ-менеджер» (президентская программа подготовки управленческих кадров).

Деятельность

Профессиональную деятельность начал в 2005 году в Государственном академическом русском театре драмы им. Лермонтова (Алма-Ата, Казахстан).

С 2012 по 2019 год являлся режиссером-постановщиком Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии и Русского драматического театра Чувашской Республики. Поставил более 20 спектаклей на разных театральных площадках России, являлся режиссером и автором сценария трех документальных фильмов. Прошел стажировки в театрах Польши, Франции, Германии, Сербии, Турции, Гонконга.

В 2019 году стал победителем конкурса на замещение вакантной должности директора Государственного театра оперы и балета Республики Саха (Якутия), впервые прошедшего в регионе в новом формате. Назначен на должность приказом министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) №92 от 28 октября 2019 года.