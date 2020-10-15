Юная якутянка выступила с Анитой Цой в Москве

Одаренная ученица 9 класса республиканской специальной (коррекционной) школы-интерната для детей с нарушениями зрения и слуха Айыллаана СТЕПАНОВА приняла участие в международном фестивале незрячих детей «Белая трость», передает ЯСИА.

В этом году «Белую трость» принял театр «Русская песня». Участников поприветствовал Владимир Путин. В телеграмме президент отметил: фестиваль помогает детям осуществить свою мечту. В этом году «Белую трость» принял театр «Русская песня».

Как ранее сообщала пресс-служба школы-интерната, Айыллаана Степанова исполнила песню «Неисправимая» в дуэте с заслуженной артисткой России Анитой ЦОЙ.

Фестиваль приурочен к Международному дню слепых. Идея Международного благотворительного фестиваля «Белая трость» состоит в том, чтобы оказать поддержку детям с ограниченными возможностями путем вовлечения их в творчество. Основным событием фестиваля является гала-концерт, где дети выступают на одной сцене в совместных концертных номерах со звездами эстрады, кино, театра, спорта и политики.

Напомним, Айыылана покорила якутян ещё в пятилетнем возрасте, когда у нее состоялся первый сольный концерт. В 2015 году у нее состоялся второй сольный концерт и вышел диск. В 2017 году вышел клип на песню «Мин көрөбүн сүрэхпинэн» в исполнении Айыыланы с Ромой ВИНОКУРОВЫМ и Мичилом МОИСЕЕВЫМ, который никого не оставил равнодушным. В ноябре прошлого года состоялся ее третий сольный концерт. Является неоднократным победителем фестивалей разных уровней.