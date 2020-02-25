Юная якутянка снялась в российском фильме

На прошлой неделе завершились съемки исторического фильма «Сердце Пармы» по роману писателя Алексея ИВАНОВА. В картине одну из главных ролей сыграла юная якутянка Милена СОФРОНОВА.

Фильм основан на историческом романе Алексея ИВАНОВА о покорении Великой Перми Москвой в XV веке. Режиссером фильма стал Антон МЕГЕРДИЧЕВ. В «Сердце Пармы» сыграли такие известные актеры, как Александр КУЗНЕЦОВ, Евгений МИРОНОВ, Федор БОНДАРЧУК, Сергей ПУСКЕПАЛИС и другие.

В исторической картине якутяне увидят и свою юную землячку. Девочка около года участвовала в съемках в Пермском крае и Подмосковье. Милене Софроновой досталась сложная роль. Она сыграла ведьму-ламию Тиче в детстве, которую полюбил и взял в жены князь Михаил.

«Спасибо нашей огромной команде «Сердца Пармы» за великолепные съёмки! За этот год мы стали большой семьёй, буду по всем скучать! Спасибо за дебют в большом кино Антону, Сергею Валентиновичу и команде, спасибо за дружбу», — написала на днях талантливая девочка на своей странице в Instagram.

Выход кинокартины планируется на 2021 год.