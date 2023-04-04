Юная якутянка представит Россию на международном конкурсе

13-летняя якутянка представит Россию на международном конкурсе «Орлеу»

Фестиваль хореографических учебных заведений стартует сегодня в Казахстане.

13-летняя ученица Якутской балетной школы (колледжа) Эйнара Таркова представит Россию на VII международном фестивале хореографических учебных заведений «Орлеу». Конкурс стартует сегодня, 4 апреля, в Алматы. Об этом ЯСИА сообщила директор школы Дария Дмитриева.

«Эйнара является лучшей ученицей нашей школы. В Казахстане она выступит с классическим балетным танцем и будет представлять не только Якутию, но и всю Россию. Мы очень гордимся Эйнарой и желаем ей достойно выступить», — сказала Дария Дмитриева.

Девочку сопровождает куратор, преподаватель хореографического искусства Жанна Попова.

Согласно программе фестиваля «Орлеу», помимо репетиций и уроков по хореографии, в эти дни будут организованы научно-исследовательские практические конференции, мастер-классы и экскурсия по достопримечательностям Алматы. В Якутск Эйнара Таркова и Жанна Попова вернутся 10 апреля.

Напомним, что в марте этого года в Улан-Удэ прошел III международный хореографический конкурс, в котором Эйнара стала лауреатом 2 степени в номинации «Классический танец» в младшей группе.