Юная преступница задержана в Якутске

В отдел полиции №4 МУ МВД России «Якутское» поступило заявление от жительницы Якутска. Она сообщила, что из её квартиры были похищены ноутбук и золотой браслет. Общий материальный ущерб составил 28 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую. Ею оказалась 15-летняя девушка. Несмотря на юный возраст, подозреваемая уже ранее привлекалась к уголовной ответственности за грабеж.

Установлено, что в отсутствие родителей дочь потерпевшей пригласила домой своих друзей и знакомых. В их числе и была подозреваемая. Она незаметно похитила золотое украшение и ноутбук. Похищенное злоумышленница сбыла за бесценок. Часть похищенного изъята.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкции которой предусматривают лишение свободы на срок до пяти лет.