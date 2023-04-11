Юная балерина – победитель Международного конкурса

Эйнара Таркова – победитель Международного конкурса «ӨРЛЕУ».

С 4 по 10 апреля 2023 г. в Казахстане в г. Алматы прошел Международный конкурс хореографических учебных заведений «ӨРЛЕУ» («Восхождение») в честь 90-летия со дня рождения первой профессиональной казахской балерины, народной артистки Казахской ССР — Сары Кушербаевой.

В конкурсе приняли участие свыше 150 обучающихся из балетных школ Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Кореи и России.

Состав жюри:

— С.А. Усанов, заслуженный деятель искусств РФ, генеральный директор Международной федерации балетных искусств.

— Ю.В. Васюченко, заслуженный артист России и Казахстана.

— Пак Дже Гын, президент Корейского международного конкурса балета.

— Г.У. Туткибаева, народная артистка Республики Казахстан, художественный руководитель Казахского национального театра оперы и балета имени Абая.

— Г.В. Адамова, заслуженный деятель Республики Казахстан, основатель и художественный руководитель театра современного танца «Samruk».

Ученица Якутской балетной школы имени Аксении и Натальи Посельских тринадцатилетняя Эйнара Таркова завоевала 2 премию. Первая премия в младшей группе никому не присуждена. Эйнара занимается в классе педагога Абрамовой Оксаны Ивановны, заслуженной артистки РФ и РС (Я), лауреата Государственной премии РС (Я) им. П.А. Ойунского. Якутская балетная школа отмечена специальной благодарностью Международной организации тюркской культуры, позиционирующей «сотрудничество между тюркскими народами для сохранения, развития и передачи будущим поколениям общих материальных и культурных памятников тюркских народов».

Завершением конкурсных дней стал грандиозный Гала-концерт лауреатов конкурса на сцене Almaty Theatre. Эйнара станцевала вариацию из Гран-па балета «Раймонда». В рамках конкурса были организованы мастер-классы по современной хореографии и семинары от ведущих специалистов хореографического искусства Казахстана и зарубежья.

Сегодня, 11 апреля в 18:00 Эйнара примет участие в Отчётном концерте, посвященном ко дню рождения основателя Якутской балетной школы Натальи Семеновны Посельской, который состоится на сцене ГТОиБ им. Суорун Омоллоона.