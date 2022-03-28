28.03.2022
12:39
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Происшествия

Юная агрессорша избила соседку и украла телефон 😱

По «горячим следам» задержана жительница Якутска, подозреваемая в совершении кражи сотового телефона у соседки.

В полицию обратилась 39-летняя жительница дома по ул. Чайковского с сообщением о том, что проживающая по соседству девушка нанесла ей побои и похитила сотовый телефон «Ксиоми Редми» стоимостью 13000 рублей.

Инцидент произошел после того, как женщина вышла в подъезд и сделала замечание 18-летней соседке, нарушавшей тишину и распивавшей спиртные напитки. В приступе агрессии девушка нанесла ей побои, похитила выпавший из кармана потерпевшей сотовый телефон и скрылась в неизвестном направлении.

Прибывшие наряды ППС и Росгвардии установили приметы подозреваемой и через несколько минут росгвардейцы задержали ее в одном из магазинов. Девушка находилась в нетрезвом состоянии, ранее была судима за совершение кражи. Она доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, похищенный телефон изъят. Потерпевшая госпитализирована  в медучреждение с травмами различной степени.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия)
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