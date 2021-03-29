29.03.2021
11:05
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Культура

Юмористический концерт «Тэбэнэттээх Куллэринньик»

Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского 1 апреля в 18.00 и 20.00 ч. приглашает на юмористический концерт «Тэбэнэттээх Куллэринньик».

Участие принимают:

Туяра Стручкова —  Огдоччуйа, Мирослав Егоров, Иван Новиков, Эрхаан, Светлана Сергеева — Гоголева, Пантелеймон Степанов, театр юмора «Хоросо» — театр юмора (с.Хоро Верхневилюйский улус), «Тэбэнэттэр», рук. Валентина Бубякина, Христина Неустроева, (с. Соттинцы Усть-Алданский улус), «Танцы-манцы», рук. Василий Садовников (с.Батагай Усть-Алданский улус), «Бээди бэтиэхэлэрэ», рук. Аграфена Алексеева, этно-группа «Дьээ буо», рук. Любовь Каратаева (Якутск).

Цена 700-800 р.

Билеты продаются в кассе ДДН им. А.Е. Кулаковского: 32-82-96.

 Онлайн –билеты:

 Аfisha.ykt.ru  и Tesserus.com

Справки по тел.

32-83-86.

Фото: Пресс-служба ДДН РС(Я)
Источник: Пресс-служба ДДН РС(Я)
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