Культура
Юмористический концерт «Тэбэнэттээх Куллэринньик»
Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского 1 апреля в 18.00 и 20.00 ч. приглашает на юмористический концерт «Тэбэнэттээх Куллэринньик».
Участие принимают:
Туяра Стручкова — Огдоччуйа, Мирослав Егоров, Иван Новиков, Эрхаан, Светлана Сергеева — Гоголева, Пантелеймон Степанов, театр юмора «Хоросо» — театр юмора (с.Хоро Верхневилюйский улус), «Тэбэнэттэр», рук. Валентина Бубякина, Христина Неустроева, (с. Соттинцы Усть-Алданский улус), «Танцы-манцы», рук. Василий Садовников (с.Батагай Усть-Алданский улус), «Бээди бэтиэхэлэрэ», рук. Аграфена Алексеева, этно-группа «Дьээ буо», рук. Любовь Каратаева (Якутск).
Цена 700-800 р.
Билеты продаются в кассе ДДН им. А.Е. Кулаковского: 32-82-96.
Онлайн –билеты:
Аfisha.ykt.ru и Tesserus.com
Справки по тел.
32-83-86.
+7 (999) 174-67-82