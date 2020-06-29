Юлия Кравцова: Закрепление права культуры на защиту станет основой в государственной культурной политике

Голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет 1 июля. И я обращаюсь к жителям нашей Республики принять активное участие в общероссийском голосовании и высказать свою гражданскую позицию. Я не призываю голосовать «за» или «против», а считаю, что каждый должен для себя ответить на вопрос «за что я голосую и как это коснется лично меня?». Поэтому, прежде чем принять решение, необходимо ознакомиться с содержанием поправок в основной закон, определяющий важнейшие правовые, юридические гарантии в области социальных, трудовых, международных отношений.

Лично для меня, как человека много лет работающего в музее, важна поправка, закрепляющая следующее положение ст. 68. п.4: «Культура России является уникальным наследием многонационального народа. Она поддерживается и охраняется государством». Директор Государственного Эрмитажа, Президент Союза музеев России Михаил ПИОТРОВСКИЙ, председатель Союза театральных деятелей Александр КАЛЯГИН и народный артист России Денис МАЦУЕВ выступили инициаторами внесения данной поправки.

«Когда культуру вдруг начинают считать в первую очередь инструментом пополнения бюджета и требуют от нее сначала доходов и самоокупаемости, это как раз говорит об отсутствии в Конституции принципа защиты культуры» — говорит М. Пиотровский.

Наша богатейшая культура прививает гражданам чувство национальной гордости, осознания себя гражданами великой страны, наследниками и продолжателями великой культуры и духовной традиции. Для наших сограждан важен весь тот богатейший исторический и нравственный опыт, который заключен в хранимых свидетельствах прошлого, в том числе и в музеях. Поэтому, наряду с безопасностью и экономической эффективностью страны, закрепление на законодательном уровне права культуры на защиту, быть признанной сутью цивилизации, должно стать приоритетным и принципиально новым подходом к осуществлению государственной культурной политики, считает кандидат искусствоведения, заместитель генерального директора по научной и выставочной деятельности Национального художественного музея Республики Саха (Якутия) Юлия КРАВЦОВА.