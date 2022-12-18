18.12.2022
13:14
238
Культура
Юлиана Кривошапкина сыграла на хомусе при -46С
Этно-музыкант, хомусист-виртуоз мира Юлияна Кривошапкина сыграла на хомусе при температуре -46С.
Музыкант попросила не повторять ее опыт: «Ведь хомус куют из стали, поэтому неопытным людям лучше не рисковать!».
Источник: Социальные сети
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
18.12.2022
0
10
18.12.2022
0
179
18.12.2022
0
205
18.12.2022
0
358
18.12.2022
0
632
18.12.2022
1
393
18.12.2022
0
277
18.12.2022
1
2339
18.12.2022
0
1662
18.12.2022
0
1114
18.12.2022
0
1166
18.12.2022
0
1796
17.12.2022
0
1841
17.12.2022
1
1703
17.12.2022
0
1396
17.12.2022
0
351
17.12.2022
0
6850
17.12.2022
0
8560
17.12.2022
0
1924
17.12.2022
1
556
17.12.2022
0
3319
17.12.2022
0
1056
17.12.2022
0
901
17.12.2022
0
368
17.12.2022
0
293
17.12.2022
0
308
17.12.2022
0
348
17.12.2022
0
4700
17.12.2022
0
437
17.12.2022
0
1445
17.12.2022
0
1132
17.12.2022
0
1744
17.12.2022
0
403
17.12.2022
0
1651
17.12.2022
0
1044
17.12.2022
0
1451
17.12.2022
0
1201
17.12.2022
0
1605
17.12.2022
0
21417
16.12.2022
0
1173
16.12.2022
0
431
16.12.2022
0
1382
16.12.2022
0
626
16.12.2022
0
2449
16.12.2022
0
1025
16.12.2022
0
1896
16.12.2022
0
1592
16.12.2022
0
1474
16.12.2022
0
497
16.12.2022
0
893
16.12.2022
0
834
16.12.2022
0
2796
16.12.2022
0
870
16.12.2022
0
966
16.12.2022
0
2049
16.12.2022
0
1363
16.12.2022
0
1424
16.12.2022
0
765
16.12.2022
0
476
16.12.2022
0
435
ТОП НОВОСТИ
13.12.2022
5
196256
13.12.2022
7
19338
13.12.2022
5
19189
16.12.2022
0
18929
14.12.2022
3
11952
15.12.2022
3
10270
17.12.2022
0
8855
12.12.2022
2
8208
12.12.2022
0
7426
Добавить комментарий