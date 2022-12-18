18.12.2022
13:14
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Культура

Юлиана Кривошапкина сыграла на хомусе при -46С

Этно-музыкант, хомусист-виртуоз мира Юлияна Кривошапкина сыграла на хомусе при температуре -46С.

Музыкант попросила не повторять ее опыт: «Ведь хомус куют из стали, поэтому неопытным людям лучше не рисковать!».

Источник: Социальные сети

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