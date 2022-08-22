Юкагиры отметили праздник «Шахадьибэ»

20 августа 2022 г. на площадке «Северное сияние» местности Ус-Хатын прошел юкагирский национальный праздник «Шахадьибэ».

Праздник начался с обряда благословения и кормления огня.

Гостей приветствовали руководство Ассоциации юкагиров Якутии, представители Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера РС (Я) и Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского.

На празднике прошли конкурсы «Уха-2022», чтецов и национальных костюмов, фестиваль «Юкола-2022», презентация новых книг и методичек по юкагирскому языку, мастер-класс по юкагирским хороводным танцам «Лондо», «Лохо5ануйли», «Йэвлидьиэ», национальные игры и праздничный концерт.

Несмотря на то, что день выдался дождливым, все участники праздника были рады встрече с сородичами!