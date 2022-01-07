Юкагирский этнофольклорный ансамбль «Колымчанка» празднует 5-летие

В честь этого события 6 января 2022 г. в ДДН им. А.Е. Кулаковского состоялся праздничный концерт «Поем о тебе, Колыма». Ровно пять лет назад самые музыкальные, активные члены землячества Верхнеколымского района «Розовая чайка» объединились в коллектив, воспевающий красоту северного края. Каждой новой песней, каждым своим выступлением ансамбль «Колымчанка» вносит лепту в возрождение, сохранение и пропаганду родной юкагирской культуры.

Все участницы — очень творческие и жизнерадостные женщины, по-настоящему влюбленные в музыку. Кроме того, они искусные мастерицы.

Талантливым коллективом с самого его основания руководит автор множества красивых песен, отличник культуры РС(Я) Татьяна Васильевна Бандерова.

Среди главных достижений «Колымчанки» победа в конкурсе «Народный бюджет-2018» с социальным проектом «Добрые дела «Колымчанки», в том же 2018 г. Гран-при конкурса песенного творчества КМНС «Эхо тундры и тайги», специальный приз «За сохранность культурного наследия Севера» на Всероссийском фестивале народного творчества коренных народов Севера «Кочевье-2019» в рамках выставки-ярмарки «Сокровища Севера».

Теплые слова поздравлений в адрес ансамбля сказали заместитель министра по внешним связям и делам народов РС(Я) Татьяна Пяткина, заместитель председателя Ассоциации КМНС Любовь Христофорова, заместитель генерального директора ДДН Розалия Колосова, председатель землячества Верхнеколымского района Егор Жирков, председатель землячества Амгинского улуса Нюргуяна Илларионова, директор Культурно-спортивного комплекса с.Эмиссы Амгинского улуса Анжелика Иванова. В честь юбилейного события поздравления коллективу направил народный депутат РС(Я) Сахамин Афанасьев.

Ансамбль «Колымчанка» исполнил песни «Амдур», «Арыылааҕым барахсан», «Лондо», «Саҥа дьыл», «Цветок урасы», «Иччигирок». Концерт объединил людей, увлеченных в свое дело. Кроме самих виновников торжества выступили Анастасия Реброва, танцевальный ансамбль «Аяврина», солистка юкагирского ансамбля «Икэдэй» Лариса Слепцова, вокальный ансамбль «Индигир», танцевальный ансамбль «Ла Дива».

Поздравляем ансамбль «Колымчанка» с 5-летием. Творческих достижений, радуйте всех нас новыми песнями!