15 февраля в Национальной библиотеке РС(Я) состоялся круглый стол «Юкагиров тропа не пропала…», посвященный Декаде родного языка. На мероприятии было обсуждено современное состояние исследований, фактов, данных о юкагирах. В исторической, лингвистической науке они считаются очень интересным народом, во многом загадочным, потому что очень многие как исторические, так и лингвистические данные до сих пор не определены точно и вызывают споры в научной среде. Язык юкагиров мало изучен, все исследования идут в основном в описательной сфере, т.е. идет только лишь представление языка в словарях, в научной сфере, научной литературе.

Однако есть ученые, которые ведут исследования в глубь веков и пытаются на основе юкагирского языка – одного из древних языков Сибирского пространства — воссоздать древний праязык. Ситуация усугубляется крайне тяжелой этнической ситуацией народа, его малочисленностью. На сегодняшний день численность юкагиров составляет 1603 человека по данным переписи 2010 года. Из них в Якутии проживают 1281, т.е. почти 80 процентов всех юкагиров. Ситуация усугубляется и тяжелым функционированием языка, носителей осталось менее 30 человек. Людей, которые чаще всего в слабой форме владеют юкагирским языком, около 20-ти человек при общей численности 1603. Поэтому очень актуальным является проблема истории, в частности, происхождение юкагиров и их языка.

Вячеслав Иванович Шадрин, н.с. ИГИиПМНС СО РАН, доклад «Юкагирские роды: вчера и сегодня»:

— Юкагиры делятся на две группы: лесные и тундренные. Как считают многие ученые, эти две группы являются отдельными народами. Пять тысяч лет назад юкагиры расселялись по всей Восточной Сибири, от Енисея до Чукотки. К моменту прихода русских в 17 веке ареал распространения юкагирских племен сокращается и к этому моменту русские их обнаруживают от нижнего течения Лены до восточного побережья Чукотки, включая Анадырь. При этом и казаки, и позднейшие исследователи сходились во мнении, что как народ юкагиры один, но подразделяли их на племена. Одной из главных задач казаков было объясачивание местного населения, соответственно, сразу же велся учет родов для наложения ясака. По тем данным известно 13 юкагирских племен. Их ареал распространения включает в себя Яну (4 рода), Индигирку (3 рода), Колыму (3 рода) и остальные на Чукотке. В силу разных обстоятельств: ясачная политика, уничтожение, войны, эпидемии привели к тому, что уже в середине 18 века численность юкагиров резко сокращается. Мы знаем, что в древности, в момент прихода якутов юкагиров было очень много. Об этом говорят якутские легенды, которые отражают восприятие народа. К примеру, знаменитое северное сияние дьүкээбил – дьүкэгиир уоттара – гласит, что юкагиров было так много, что свет их костров отражался на небе и появлялось северное сияние. Другая легенда повествует о том, как появились черные окончания крыльев у стерхов – птицы уставали в полете и начинали касаться крыльями костров.

В 17 веке, когда пришли русские, юкагиров было не так много. Известный ученый Долгих попытался посчитать по ясачным книгам численность юкагиров и по его данным получилось, что на тот момент их было 5,5-6 тыс. человек. Однако абсолютное большинство ученых историков склоняется к тому, что на самом деле численность юкагиров была гораздо больше, потому что не все были учтены и объясачены и численность составляла 10 тыс. человек. Для того, чтобы представить себе картину в отношении других народов просто сообщу, что в 17 веке якутов было 30 тыс., т.е. примерно в три раза больше. После этого происходит много серьезных изменений и к середине 18 века численность юкагиров варьируется от тысячи до 1,5 тыс., сокращение происходит в разы. К середине 18 века выделяют только несколько больших племенных объединений, которые к тому моменту пока еще есть, это анаулы, алаи, когимэ и чуванцы. В середине 18 века происходят знаменитые походы Павлуцкого на чукчей. Русские казаки в качестве проводников используют юкагиров и все это вызывает активное противодействие чукчей, которые записывают юкагиров в свои враги и буквально в течение 20 лет мы получаем этническую катастрофу касательно восточно-сибирских племен. К 1770 году в Восточной Чукотке юкагиров практически не остается, они подверглись фактически полному истреблению со стороны чукчей и коряков. Исторически известно, что небольшие группы юкагиров ушли вместе с казачьими командами в Нижнеколымский острог, часть отошла к чуванцам. Чуванцы, наверное, спаслись во многом благодаря тому, что перестали себя официально относить к юкагирским родам и с конца 19 века их начинают выделять в отдельный народ. Но большая часть чуванцев или очекучиваются, часть окорячивается, а в начале 20 века основная часть обрусела. Такова этническая судьба наиболее восточной группы юкагиров.

Западную группу юкагиров тоже постигла печальная участь. Они не были истреблены физически как восточная группа, но полностью ассимилировали с якутами, эвенами. Здесь тоже есть ряд причин, одной из основных является та самая градация тогдашних племен и народов. Юкагиры относились к бродячим родам, на них накладывался самый высокий оклад ясака, они платили больше всех. Поэтому понятно, что фактически очень многие юкагиры выживали. Так получилось, что янские юкагиры в основном стали растворяться в эвенских и якутских родах. Но историческая память у них сохранилась по сегодняшний день. Ярким примером являются юкагиры с.Казачье Усть-Янского района. Последние пять лет мы наблюдаем возрождение самосознания, они ввели в школе факультативное изучение языка, проводят мероприятия, направленные на возрождение своего этнического самосознания.

Интересна судьба юкагирских родов. Они проживали практически по всему течению Индигирки. Очень интересное исследование этой группы в последние 3-5 лет проводит московский историк Александр Немировский. Мы знаем Зашиверский острог, но мало кто знает, что рядом с ним проживали юкагирские племена. К сожалению, так же, как и сам Зашиверск, эти племена исчезли, но их следы мы обнаруживаем до сих пор. Например, в Аллаиховском районе, который до сих пор остается центром проживания тундренных юкагиров, правда, они утеряли язык. А южную часть по ясачным книгам, когда численность племени сокращалась и оставались единицы, приписывали к родам, которых они считали родственными. Интересно, что юкагиры верхнего течения Индигирки своими родичами называли Верхнеколымских юкагиров и их переселяли туда. В памяти нелемских юкагиров на сегодняшний момент мы не обнаруживаем следов этих индигирских переселенцев. По ясачным книгам конца 18 века 3-5 человек были переселены, но сам факт, что верхнеиндигирские роды были близки к верхнеколымским очень знаменателен. Раньше в русских данных, сказках, исторических сведениях юкагиров делили на каменных – а это те, кто проживал в горах. Каменных юкагиров, скорее всего, можно объединить в единую группу, которая включает Верхнюю Индигирку, Верхнюю Колыму и продолжается по хребтам вплоть до Западной Чукотки.

Итак, к началу 20 века в этнической картине юкагирских родов выделяются только две группы, которые сохранили свой язык, культуру, образ жизни. Это когимэ (лесные юкагиры) Верхнеколымского района и алаи (тундренные юкагиры) Аллаиховского, Нижнеколымского, Усть-Янского районов. Остальные юкагиры оставались единичными вкраплениями в Усть-Янском, Булунском районах.

Маргарита Петровна Лукина, к.ф.н., ИГИиПМНС СО РАН, доклад «Юкагирский язык и фольклор в современных научных исследованиях»:

— Деятельность юкагироведов отдела северной филологии ИГИиПМНС СО РАН базируется на сочетании фундаментальных и прикладных научных исследований, социальной и образовательной практики. В настоящее время в отделе северной филологии работают пять научных сотрудников: Курилов Г.Н., — д.ф.н., Курилова С.Н. – к.ф.н., Лукина М.П. – к.ф.н., н.с., Прокопьева П.Е. – к.п.н., прокопьева А.Е. – к.ф.н., два лаборанта Помогаева А.А., Курилова Л.Г.

Основными направлениями работы юкагироведов института являются: исследование лексики, словообразования, грамматики юкагирского языка, составление академических словарей юкагирских диалектов, а также изучение жанровых особенностей и семиотики юкагирского фольклора.

Юкагироведы за последние годы несколько раз выезжали в места компактного проживания юкагиров – в Верхнеколымский и Нижнеколымский районы и в Магаданскую область РФ с целью сбора фольклорных, лингвистических и этнографических материалов и изучения этнокультурной ситуации. Ситуация характеризуется как крайне критическая. Уходят из жизни истинные носители языка и культуры. В этих условиях вся ответственность за сохранение, возрождение языков и культуры ложится на энтузиастов среднего и более молодого поколения, так что пока еще не поздно нужно повсеместно общими усилиями надо постараться сохранить языки для будущих поколений.

За последние годы увидели свет более десяти монографий сотрудников отдела, большинство из которых опубликованы в издательстве «Наука» г.Новосибирска. Кроме фундаментальных исследований, сотрудники института разрабатывают и выпускают учебно-методические пособия по диалектам юкагирского языка. За последние годы выпущено свыше 20 учебных пособий по языку, фольклору и традиционной культуре юкагиров.

В рамках проекта ЮНЕСКО, инициированного Министерство образования РС(Я) и ИПМНС СО РАН, выпущено 14 дисков по юкагирскому языку, фольклору и культуре. Юкагироведы совместно с СВФУ им. М.К. Аммосова инициировали и реализовали проект «Программа сохранения и развития языков и культур малочисленных народов Севера на цифровых носителях и в Киберпространстве на 2011-2014 гг.», в ходе которого издано 16 электронных пособий по языку и культуре юкагиров. При участии юкагироведов ИГИиПМНС СО РАН также выпускаются различные учебные пособия учителей и носителей языка, которые необходимы в образовательной практике.

Валентина Семеновна Акимова, к.и.н. СВФУ им. М.К. Аммосова, доклад «Юкагирские народные игры в твоем телефоне»:

— Приложение «Народные юкагирские игры» поможет получить визуализированную информацию о народных юкагирских играх, которые на сегодня практически забыты. Они имеют познавательное содержание и обладают этническим своеобразием, отражают реалии кочевого быта и приобщают к культуре выживания в условиях Арктики. Игры имеют практическую направленность, т.к. способствуют формированию сообразительности, наблюдательности, выдержки и направлены на поддержание и развитие необходимых в трудовой деятельности качеств в условиях Севера и Арктики. Использование игровых методов будет привлекать интерес не только детей, но и взрослого населения. Всего предложено 10 уровней народных юкагирских игр от стрельбы из лука до оленьих гонок. Игра доступна на русском, юкагирском и английском языках. Игры можно скачать в плеймаркете, они доступны на телефонах на базе андроидов.

Также в работе круглого стола приняли участие А.В. Казаев, главный архивист отдела использования документов Национального архива РС(Я), доклад «Документы Национального архива РС(Я) об исследователе юкагиров В.И. Иохельсоне» и Прокопьева Панна Е, к.п.н., ИГИиПМНС СО РАН, доклад «Сохранить для будущих поколений: работа по составлению словаря исчезающего языка лесных юкагиров».