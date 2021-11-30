Юбилейный концерт филармонии Якутии

Филармония Якутии приглашает своих друзей, ценителей высокого искусства на завершающий концерт проекта «Услышать будущего зов…»



Десять главных концертов года прошли под эгидой десятилетия филармонии. Самое большое достижение — это создание Государственного симфонического оркестра Symphonica ARTica, которому теперь подвластны произведения любой сложности — от Моцарта и Вивальди до монументальных полотен Малера и Вагнера и музыки современных композиторов XXI столетия.



В концертной программе прозвучат: «Приветственная увертюра» Н. Берестова; музыка из знаменитых опер Вагнера: увертюра к опере «Тангейзер» и симфонический антракт к третьему акту оперы «Лоэнгрин»; величественное и трогательное сочинение Г.Ф. Генделя — «Сказал Господь, Господу моему» с участием Симфонического хора Филармонии Якутии и другие.



Дирижер — Наталья Базалева, хормейстер — Людмила Шумилова.

Ждем вас 6 декабря в 18:30 в ГТОиБ им. Д. К. Сивцева-Суорун Омоллоона (пр.Ленина, 46)

Стоимость билетов 500 руб.

Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27 оф. 111; ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 эт.

Тел. (4112) 47-63-35, 45-06-98.

Онлайн продажи на сайте филармонии