Якутск
День города: что будет сегодня?
10:00 Личный чемпионат города Якутска по пулевой стрельбе Место проведения: ДЮСШ № 4, ул. Короленко, д. 42/1
11:00 Кубок главы Якутска по бильярдному спорту Место проведения: бильярдный центр «Леман», ул. Лермонтова, д. 66
11:00 Фестиваль «Уха»Место проведения: Усадьба Атласовых, Вилюйский тракт, 6 км., 6
13:00 Ярмарка добра «День варенья»:
— благотворительная ярмарка-выставка «Самое оригинальное оформление»; — конкурс варенья и блюд из варенья;
— конкурс для детей авангардный костюм «Осенний костюм». Место проведения: эколого-этнографический комплекс «Чочур Муран», Вилюйский тракт, 7 км
15:00 Кинопоказ документальных фильмов из фондов Национального центра аудиовизуального наследия народов РС(Я) — «Якутску — 365 лет», «Якутск колыбельная», «Правительственная в Якутск»Место проведения: надвратная башня Якутского острога, ул. Кирова, д. 10б
16:00 Литературный бал «Аа5ар бала5ан дьоро киэhэтэ»Место проведения: Smart — библиотека, ул. Ларионова, д. 12а
+7 (999) 174-67-82
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