Юбилейные мероприятия, посвященные 100-летию Иннокентия Христофорова прошли в Якутии

Памятные мероприятия, посвящённые 100-летию Иннокентия ХРИСТОФОРОВА прошли в Якутске и на родине первого якутского хореографа – в Тааттинском улусе. Государственный театр оперы и балета посвятил памяти легендарного танцовщика и балетмейстера два спектакля – балеты «Корсар» и «Чурумчуку», который прошел в Ытык Кюеле.

Юбилейный цикл открыла презентация книги «Иннокентий Христофоров: Первый классический танцовщик, педагог, балетмейстер», которая прошла в Национальной библиотеке РС(Я). Гостями презентации стали дочери Иннокентия Христофорова — прима-балерина 60-80-х, ныне педагог-репетитор балетной труппы театра Наталья ХРИСТОФОРОВА и артистка Саха театра Матрена ХРИСТОФОРОВА-СЕДЕЛЬНИКОВА, создатели альбома, представители якутской балетной школы, землячка Иннокентия Христофорова Анна Дьячковская, которая приехала из его родного села Баяги и другие. Они рассказали о том, как создавался альбом и поделились воспоминаниями о выдающемся якутском балетмейстере.

31 января на сцене Государственного театра оперы и балета представили балет А.Адана «Корсар», премьера которого состоялась в апреле 2019 года, спектакль приурочили к вековому юбилею Иннокентия Христофорова. Главные партии исполнили молодые солисты балета: Ксения ЛУКИНА, Николай ПОПОВ, Александра ЛАРЕВА, Валерий АРГУНОВ, Леонид ПОПОВ, Михаил ДМИТРИЕВ, Ренат ХОН, Станислав МЕСТНИКОВ и другие. К юбилею хореографа в фойе открылась выставка, подготовленная музеем театра, в экспозиции которой представлены фото из личного архива семьи Христофоровых и фотографии спектаклей.

1 февраля на родине Ивана Христофорова – на сцене Таттинского центрального дома культуры балетной труппой государственного театра оперы и балета был представлен спектакль «Чурумчуку». Главные партии Нюргуяны и Чурумчуку исполнили Сарыал АФАНАСЬЕВ и Юлия МЯРИНА.

Иннокентий Христофоров – первый якутский балетмейстер и классический танцовщик, педагог, воспитавший плеяду артистов балета для якутской сцены. В начале 50-х его усилиями тогда еще Якутском музыкальном драматическом театре появилась профессиональная балетная труппа. Среди воспитанников Христофорова известные солисты балета Лаврентий МЕКЮРДЯНОВ, Е. ТОЛСТОУХОВА-СИВЦЕВА, заслуженный артист республики М. МЕСТНИКОВ, К.АБРАМОВ, Н.ЦОЙ, А. ТОРГОВКИНА, О. ЕГОРОВА и другие.

Как танцовщик Христофоров пользовался неизменной любовью зрителей. Артиста отличали необыкновенная артистичность и лёгкость прыжка, его репертуар состоял из множества номеров, поставленных его педагогом Иваном Карениным: «Молдаванеска», «Норвежский», «Украинский», «Лявониха», «Татарский», «Чардаш», «Арабский», «Испанский», шуточный «Болтуны», спортивный «ЯЦДСП», «Наша героиня» — на тему Великой Отечественной войны. В первом театрализованном концерте «Айхал» в 1943 году посвящённом грядущей победе в Великой Отечественной войне, Христофоров со своей постоянной партнершей Ириной Максимовой танцевали влюблённую пару, которая стала лейтмотивом программы.

Пиком сценической деятельности артиста, как и для всего периода становления балетного искусства стала премьера первого балета «Сир Симэгэ», которая состоялась в дни празднования 25-летнего юбилея ЯАССР 29 июня 1947 года. Иннокентий Христофоров выступил в главной мужской партии охотника Бэргэна, заглавную женскую партию исполнила Аксинья ПОСЕЛЬСКАЯ.

В ноябре 2019 года республика отметила 100-летие легендарного балетмейстера и танцовщика, которого по праву можно назвать основоположником профессиональной балетной школы Якутии.