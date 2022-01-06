Юбилейная дата прокурора Якутии с 1972 по 1987 годы!

06 января 2022 года исполняется 90 лет со дня рождения Каратаева Николая Нифонтовича.

Николай Нифонтович родился в 1932 году в Тасагарском наслеге Вилюйского района.

После окончания в 1957 году Вилюйского педагогического училища работал учителем, преподавателем районного спортсовета.

В 1960 году Николай Нифонтович поступил в Свердловский юридический институт, который окончил с отличием в 1964 году.

С этого года началась деятельность этого блестящего юриста, специалиста с большой буквы. Он последовательно занимал должности старшего следователя прокуратуры г. Якутска, про­курора Вилюйского, Орджоникидзевского районов, инст­руктора обкома ЦК КПСС.

В 1971 году Николай Нифонтович уже занимал должность заместителя прокурора Якутской АССР.

Благодаря всесторонним глубоким знаниям, упорному и добросовестному труду, опыту работы он в 1972 году был назначен на должность прокурора Якутской АССР, в должности которого проработал 15 лет, до августа 1987 года.

Его служебным кредо было: «Всегда стоять за правду и справедливость, ни при каких условиях не отступать от закона!»

В 1987 году Каратаев Н.Н, был назначен Председателем Верховного суда ЯАССР и проработал на этой должности 10 лет.

Николай Нифонтович пользовался огромным уважением среди коллег и жителей республики, немало им вложено в дело воспитания прокурорских и судебных кадров, неоценим его вклад в дело укрепления законности и правопорядка на территории республики.