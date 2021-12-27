Юбилей видного якутского ученого

105-летие Михаила Сафронова — организатора аграрной науки Якутии

Доктору ветеринарных наук, профессору, участнику Великой Отечественной войны, заслуженному ветеринарному врачу Якутской АССР, крупному организатору сельскохозяйственной науки Сафронову Михаилу Григорьевичу в этом году исполнилось бы 105 лет. 8 лет он проработал директором Якутской научно-исследовательской ветстанции и 28 лет Якутского НИИ сельского хозяйства.

В своей деятельности М.Г. Сафронов особое внимание уделял подготовке местных научных кадров. Для этого он осуществил производственные и научно-творческие связи с Президиумом ВАСХНИЛ и Министерствами сельского хозяйства СССР и РСФСР. Добился выделения целевых мест в аспирантурах головных научно- исследовательских институтов и высших сельскохозяйственных учебных заведений страны. В результате за 1960-1988 гг. в аспирантурах центральных научно- исследовательских учреждений и сельскохозяйственных вузов страны были подготовлены около 80 кандидатов и докторов наук. Благодаря усилиям Михаила Сафронова, ЯНИИСХ за короткий срок был укомплектован высококвалифицированными научными кадрами по всем направлениям аграрных исследований, став ведущим региональным комплексным научным учреждением Северо-востока страны.

Под его отеческой заботой была создана школа ветеринарной науки. Кандидатами наук стали 25 сотрудников ЯНИИСХ, из них 11 стали докторами наук. Четыре доктора — преподавателями факультета ветеринарной медицины ЯГСХА (ныне АГАТУ).

Следуя его заветам, коллектив ЯНИИСХ, представленный его учениками и уже учениками его учеников, ежегодно проводит под эгидой Малой сельскохозяйственной академии при ЯНИИСХ «Сафроновские чтения» — научный форум подрастающей агронаучной смены, школьников, студентов, аспирантов и молодых исследователей, который обычно проходит в дистанционно-заочном формате и охватывает несколько сотен учащихся разных уровней. Так на днях завершилось подведение итогов работы очередных «Сафроновских чтений». Вот что сообщает председатель Организационного комитета доктор наук Людмила Коколова: «Из школ приняли участие 285 школьников и их руководители с 181 докладами. 36 педагогов, учителей и мастеров производственного обучения с 24 докладами. 14 участников были студентами, магистрантами и аспирантами с 11 докладами. Всего в конференции приняли участие 335 участников, с 216 проектами, исследовательскими работами и докладами. Это были ребята из агропрофилированных, сельских и городских школ Республики Саха (Якутия) и Саратовской области, студенты и аспиранты из Москвы, Курска и Якутска». Людмила Михайловна благодарит всех за активное участие, желает всем успехов, больших творческих достижений, отличной учебы и работы: «Поздравляю с наступающим Новым 2022 годом, пусть новый год будет плодотворный, чтобы трудности уходящего года поскорее канули в лету, а все лучшее осталось с нами, искренне желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия Вам и вашим близким!» Представляем приветственные видео от ученых Якутии для участников Сафроновских чтений:

Наша справка:

Как вспоминает его коллега, ныне доктор наук, заведующий лабораторией ветеринарной биотехнологии ЯНИИСХ Михаил Петрович Неустроев: «Стиль его работы заслуживает особого внимания. На работу, как правило, он каждый день (будь то рабочие или выходные дни) приходил в 8 часов утра независимо от того, когда закончился рабочий день накануне. В течение дня он принимал работников института в любое время и даже после работы. Его рабочий день заканчивался обычно поздно, так как вечернее время он проводил в лаборатории, занимаясь гельминтологическими исследованиями, знакомился с поступающей литературой, работой аспирантов и т.п. Его отличали доброжелательность и стремление помочь людям. Если он отказывал кому-то в чем-то, то разъяснял причину, не унижая достоинства человека. Он постоянно интересовался работой как отдельного сотрудника, так и групп, лабораторий, отделов, поэтому хорошо знал, над чем они работают, все их плюсы и минусы. В свободное время он обходил кабинеты, лаборатории, поддерживая таким образом рабочую атмосферу, строго требуя ее соблюдения. Очень не любил расхлябанность, безответственное отношение людей к своим обязанностям, уклонение от командировок и т.п.»

По инициативе Михаила Григорьевича были проведены экспедиции Московского гидромелиоративного института во главе с профессором Богушевским, кафедры овощеводства Тимирязевской сельскохозяйственной академии под руководством академика ВАСХНИЛ Г.И. Тараканова и молодых научных сотрудников СО ВАСХНИЛ по созданию сельскохозяйственной базы зоны БАМ, которые сыграли большую роль в развитии земледелия, овощеводства закрытого грунта, картофелеводства и создания в институте комплексного отдела Южной Якутии.

М.Г. Сафронов научно-исследовательскую работу успешно сочетал с партийно-общественной деятельностью в рядах Коммунистической партии Советского Союза. Он был и председателем республиканского комитета защиты мира, заместителем председателя Якутского отделения общества «Знание», членом Совета по проблемам Севера при президиуме ВАСХНИЛ.

По инициативе и при участии Михаила Григорьевича проводились «Дни науки» в районах и крупных хозяйствах республики, где заведующие и научные сотрудники отделов докладывали о процессе исследований, общались со специалистами и руководителями хозяйств, устанавливались творческие связи по внедрению рекомендаций и разработке научных производственных мероприятий.

Заслуги М.Г. Сафронова отмечены Орденом Отечественной войны II степени, двумя Орденами «Почета», II медалями и многими грамотами Якутского Обкома КПСС, Верховного Совета ЯАССР и Совета Министров Якутской АССР. Занесен в Книгу почета Госагропрома ЯАССР, Якутского НИИСХ и ОПХ «Покровское». В 1962 г. ему присвоено почетное звание «Заслуженный ветеринарный врач Якутской АССР».

подготовил Алексей Пудов,

по материалам организаторов Сафроновских чтений и статьи Заслуженного деятеля науки РФ, заведующего лабораторией ветеринарной биотехнологии ЯНИИСХ им. М.Г. Сафронова, профессора

М.П. Неустроева.