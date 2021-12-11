Юбилей сунтарского театра им. Владимира Николаева

В эти дни в Сунтарском улусе проходит VI Республиканский фестиваль-конкурс народных театров «Алыптаах мааска», в нем принимают участие восемь народных театров из шести улусов.

Вчера, 10 декабря, в духовном центре им. С.А. Зверева состоялось торжественное открытие фестиваля, приуроченное к 60-летнему юбилею народного театра имени Владимира Николаева.

Театр был создан в 1961 году на базе улусного этнокультурного центра «Олонхо». Его создателем, руководителем и режиссером явился Иннокентий ОХЛОПКОВ, по профессии актер кино и театра, выпускник театрального училище им. Щепкина, артист Якутского театра. На сцене театра было поставлено более 80 произведений русских и якутских классиков, современных писателей, драматургов, сыграно множество ролей от комедийных до трагедийных. За творческие успехи театру Министерством культуры и духовного развития РС(Я) присвоено высокое звание «Народный».

В связи с юбилеем театр поздравил глава Сунтарского улуса Анатолий ГРИГОРЬЕВ: «Мы действительно горды тем, что в нашем улусе есть народный театр! Актерами народного театра является люди разных профессий, но они работают в данном коллективе с полной самоотдачей, обретая всё новые и новые навыки артистизма, являясь истинными ценителями театрального искусства, поклонниками и энтузиастами данного вида творчества”. В торжественной обстановке артисты театра получили почетные награды.

