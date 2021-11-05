Юбилей спровоцировал всплеск заболеваемости ковидом в якутском селе

Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) по росту заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Жиганском национальном эвенкийском районе Якутии сообщает, что несмотря, на введение жестких ограничительных мероприятий, в населенных пунктах улуса продолжаются массовые мероприятия.

Так, 30 октября в с.Кыстатыам Жиганского района было проведено празднование юбилея одного из местных жителей. В результате на сегодняшний день в указанном селе отмечается рост числа заболеваний COVID-19.

«Иногда видимое благополучие может явиться основанием того, что граждане принимают решение о проведении мероприятий, несмотря на действующие указы. Такая ситуация сложилась в достаточно спокойном по эпидобстановке районе – Жиганском, в селе Кыстатыам. Сегодня на подтверждении находится групповое заболевание коронавирусом. Причиной этого явилось одно семейное торжество – юбилей», – сообщила сегодня заместитель Председателя Правительства РС(Я), замруководителя регионального Оперштаба Ольга Балабкина. Часть больных лечат в самом селе, где работает фельдшерско-акушерский пункт, некоторых вывезли в Жиганск, говорится в сообщении.

Ситуация взята под контроль республиканского Оперштаба. Определены круг участников массового мероприятия, а также их контактные лица, они взяты под медицинское наблюдение. Лечение заболевших корректируется инфекционистами и пульмонологами Якутской городской клинической больницы.

5 ноября, вылетевший из г.Нюрбы санрейс доставил 9 пациентов из с.Кыстатыам в Жиганскую ЦРБ. Для оказания помощи местным медикам к вылету готовится врач-инфекционист ЯРКБ.

Данный случай еще раз доказывает, что те меры, которые сегодня принимаются Правительством России и регионов, а также в частности, в нашей республике, соответствуют сложившейся эпидобстановке. Однако необходимо понимать, что эффективность от принимаемых мер зависит от каждого жителя республики. Ведь только гражданин несет ответственность за свое здоровье и здоровье своих близких.

Еще раз призываем якутян не посещать места массового скопления людей, исключить все лишние контакты и получить прививку от новой коронавирусной инфекции.

Напомним, как сообщала и.о.министра здравоохранения региона Лена Афанасьева, Центральным районным больницам, во взаимодействии с руководством муниципальных образований, необходимо усилить работу по профилактике новой коронавирусной инфекции, проведению вакцинации и ревакцинации населения.

В свою очередь, со стороны Министерства здравоохранения продолжается оказание практической помощи районным больницам. В рамках проводимой работы до конца года осуществляются выезды рабочих групп Минздрава Якутии в районы. Так, состоялись уже выезды в Горный, Намский, Таттинский, Чурапчинский, Агинский районы.