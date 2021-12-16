Юбилей первого председателя Конституционного суда Якутии

В Якутске чествовали видного государственного и общественного деятеля, первого председателя Конституционного суда Якутии Дмитрия МИРОНОВА, который отметил 85-летний юбилей. От имени главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА с приветственным словом выступила вице-премьер правительства Ольга БАЛАБКИНА.

«Благодаря Вашему профессионализму, мудрости, высокому уровню юридической дипломатии мы сегодня имеем устойчивую конституционную основу нашей республики», – подчеркнула Ольга Балабкина и вручила Благодарственное письмо от имени главы Якутии.

Дмитрий Миронов работал председателем Конституционного суда Якутии в самое сложное время, когда устанавливались основы новой государственности республики, были приняты Конституция (Основной закон), Федеративный договор, Декларация о государственном суверенитете.

Отмечен особый вклад юбиляра в создании в Якутии своей юридической школы, которая явилась alma mater для большинства юристов республики. Будучи председателем Конституционного суда, он не терял связи с университетом и успешно сочетал практическую судебную деятельность с научно-педагогической работой.

Дмитрий Миронов является автором более 100 научных работ, в том числе монографических работ по проблемам конституционного права.

В годы работы первым председателем Конституционного суда Республики Саха (Якутия) Дмитрий Миронов обеспечивал конституционную законность в республике всех важнейших вопросов общественно-политической, экономической, социальной жизни, которые затрагивают интересы государства, права и свободы граждан. «Ваше мнение является самым авторитетным среди юристов-специалистов в области конституционного права республики», – подчеркнула вице-премьер.

Несмотря на свой почтенный возраст, Дмитрий Миронов продолжает делиться с молодыми юристами своими знаниями и опытом.

Юбиляра поздравили его коллеги, парламентарии, политические деятели, соратники и его многочисленные ученики. Выступавшие отметили большой вклад Дмитрия Миронова в развитие правовой системы Республики Саха (Якутия).