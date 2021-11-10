Юбилей патриарха якутской политики

В эти дни республика отмечает юбилей заслуженного работника народного хозяйства Республики Саха (Якутия), Почетного гражданина Республики Саха (Якутия), народного депутата Верховного Совета СССР XII созыва, Верховного Совета Якутской АССР X, XI созывов, Верховного Совета Якутской-Саха ССР XII созыва, народного депутата Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) I, II созывов, народного депутата Республики Саха (Якутия) III созыва, члена Верховного Совета СССР в 1989 — 1991 г.г., Председателя Совета Министров Якутской-Саха ССР в 1990 — 1992 г.г., Председателя Верховного Совета Республики Саха (Якутия) в 1991 — 1993 г.г., постоянного представителя Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации — первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) в 1993- 1999 г.г. Климента Егоровича Иванова.

Климент Егорович родился 10 ноября 1936 года в селе Эльгяй Сунтарского района Якутской АССР. В 1951 году окончил Вилюйское педагогическое училище им. Н.Г. Чернышевского, затем Хабаровскую высшую партийную школу. В судьбе Климента Иванова в большей части отразилась судьба всего его поколения. Поколение, родившиеся в 30-е – 40-е годы ХХ века, прожило нелёгкую жизнь. Они являются «детьми войны», испытали голод и холод военного лихолетья. С малолетнего возраста работали в колхозе наравне со взрослыми. Его жизнь стала составной частью одной из самых интересных страниц истории нашей страны, республики и общества в целом. Годы становления Климента Егоровича как комсомольца, общественного деятеля, партийного работника, хозяйственного руководителя, парламентария, государственного деятеля созвучны со всей историей нашей республики.

На рубеже двух веков, когда страна переживала перестройку всей сложившейся системы и экономика находилась в большом кризисе, Климент Егорович со своими соратниками во главе с первым Президентом Республики Саха (Якутия) Михаилом Ефимовичем Николаевым определили будущее развития Якутии. Времени на раскачку не было, нужно было действовать оперативно и решительно. В это непростое время, не ожидая указаний сверху, они смело и решительно взяли ответственность в свои руки за судьбу своего народа. Именно в бытность Климента Егоровича в должности Председателя Верховного Совета Якутской-Саха ССР в 1992 году народные депутаты приняли судьбоносные для республики документы: Декларацию о государственном суверенитете Якутии и Конституцию Республики Саха (Якутия). При непосредственном участии Климента Иванова была принята Конституция Якутии.

30 января 1992 года Верховный Совет республики принял республиканский закон «О государственной собственности в Якутской-Саха ССР». Наряду с первым Президентом республики М.Е. Николаевым Климент Егорович является инициатором и разработчиком основ Федеративного договора от 31 марта 1992 года. Опираясь на идеи суверенитета, Якутия одной из первых среди других республик подняла вопросы экономической самостоятельности республики и добилась получения права государственной собственности на ее природные ресурсы.

Первый Президент республики осуществил на деле постулат «Сильные регионы — сильная Россия». Николаев М.Е. и его соратники проводили линию расширения полномочий республики и подняли планку эффективных взаимоотношений между федеральным центром и республикой до невиданных высот. В годы смуты, вызванной развалом СССР, жесточайшего экономического кризиса, они сумели избежать экономических и общественных катаклизмов, обеспечив надлежащую социальную и экономическую защиту своего населения. Раскрепостили сознание народа от идеологических пут, положили начало свободному, духовному развитию якутян, подняли национальное самосознание своего народа. Именно эти изменения являются прочным фундаментом и верным компасом для последующих поколений руководителей.

Известный российский писатель Н.М. Коняев тогда написал: «Нам довелось бывать в Якутии до президента М.Е. Николаева, и мы можем свидетельствовать, что Якутия после президентства Николаева, это совсем другая страна, что жители Якутии стали другими людьми – стали образованнее, раскованнее, как будто даже выше. И это, наверно, самый главный итог, которого может добиться любой Президент – когда у твоего народа расправляются плечи».

«Главной составляющей в Декларации о государственном суверенитете Якутии являлось освоение природных ресурсов, добываемых на территории республики, без ущемления ее интересов. Этого правила должны придерживаться и сегодня. Хорошо, что государственная власть все еще сохраняет свои полномочия. Якутия остается демократическим правовым государством, и это самое главное», — считает Климент Егорович.

Климент Егорович Иванов — авторитетный и ответственный политик, который, проявляя исключительную смелость и дальновидность, внес весомый личный вклад в формирование новой политической и правовой системы республики, укрепление федеративных основ страны. Истинная любовь к родному народу и своему великому Отечеству, отстаивание конструктивной, взвешенной позиции определили высокую роль, которую в этот ответственный период истории Якутии сыграл Климент Егорович Иванов.

Сегодня опыт Климента Егоровича, его стремление служить народу востребованы в рамках деятельности Общественно-консультативного совета при Председателе Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). Молодому поколению будет интересно изучать историю становления государственности республики на примере известных личностей и государственных деятелей.

К.Е. Иванов является почетным гражданином республики, почетным гражданином Сунтарского, Абыйского, Верхневилюйского, Олекминского, Хангаласского районов. Награжден медалями «За доблестный труд», «В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «За трудовую доблесть», орденами «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы. Заслуженный работник народного хозяйства РС (Я). Награжден Почетной грамотой Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я).

В Республике Саха (Якутия) в эти дни чествуют человека, имя которого вписано в историю нашей республики. Государственное Собрание (Ил Тумэн) поздравляет Климента Егоровича со знаменательной датой, желает крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!

Организационный комитет приглашает всех желающих принять участие в торжественном собрании общественности республики, посвященном 85-летию Климента Егоровича Иванова, посмотрев прямую онлайн-трансляцию по ссылке на Ютуб-канале Ил Тумэна.

Дата и время начала мероприятия: 10 ноября 2021 года, в 16:00 часов.