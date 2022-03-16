Юбилей отмечает режиссер ТЮЗа Валентина Якимец

20 марта отмечает круглую дату, 60-летний юбилей заслуженная артистка Республики Саха (Якутия), режиссер Театра юного зрителя Якутии Валентина Афанасьевна Якимец.

Валентина Якимец – всесторонне одаренная творческая личность. Она начала свой творческийпуть на сцене Нюрбинского театра и с цирковых подмостков, выступала на эстраде как певица, играла в спектаклях и доросла до известного режиссера в республике. Ее отличает сильный характер, целеустремлённость, умение организовать людей, искренняя любовь и верность театральному искусству.

За годы работы в театре создала более 40 интересных, ярких спектаклей: «Клад с чертом И.Гоголева — Кындыл, «Захотевшие ребенка» П.Ойунского, «Щелкунчик и мышиный король» Гоффмана, «Бременские музыканты» Бр.Гримм, «Песнь о Февронии» С. Ефремова, «Богатырь Юрюлю Бэргэн на белом коне» М. Обутовой-Эверстовой, «Удивительная пора» Далан, «Житель срединного мира старик Ордьоот» Р. Кулаковский – олонхо для детей, «Ытык ийэ»И. Егоров, «Пути господни» В. Левочкин, «Снежная королева» Г.Х.Андерсен, моноспектакль «Зоя…»М.Алигер, «Муха — Цокотуха» К.Чуковский и многие другие. Множество литературно-художественных композиций по стихам известных якутских поэтов, творческих вечеров, участие в больших республиканских мероприятиях в качестве режиссера — постановщика и организатора.

Спектакль «Захотевшие ребенка» П.Ойунского, поставленный Валентиной Якимец, в 2002 году, в VII Междугородном фестивале -тюркских театров «Науруз» (г. Казань,Татарстан) стал лауреатам в номинации «Надежда» и был отмечен дипломом и статуэткой «Свободный полет нации». В марте 2003 года на Республиканском театральном фестивале «Желанный берег…» этот же спектакль стал лауреатам в номинации «Лучший спектакль в драматическом театре»; лауреатом IV Открытого театрального фестиваля — конкурса «Золотой конек» в г.Тюмени (2004 г.); лауреатом Международного театрального Форума «Золотой витязь» в г. Москва (2004 г.).

20 марта, в свой день рождения, в 17:00 на сцене Театра юного зрителя режиссер Валентина Якимец представит зрителям новый спектакль, знаменитую пьесу корифея якутской литературы Д.К.Сивцева — Суорун Омоллоона «Сайсары», посвященный 100 — летию образования Якутской АССР и Году Матери в Республике Саха (Якутия).

Коллектив театра искренне поздравляет замечательного режиссера, уважаемого всеми человека, с памятной датой за долгое и верное служению великому искусству ТЕАТРА, желает дорогой Валентине Афанасьевне крепкого здоровья, сил, энергии, чтобы еще долгие годы радовать зрителей прекрасными спектаклями.