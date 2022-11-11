Юбилей Медцентра: поздравления и награды

Глава Якутии Айсен Николаев назвал открытие 30 лет назад Национального центра медицины эпохальным событием для республики. Создание Медцентра стало одним из первых грандиозных проектов, которые определили новое качество и масштаб развития республики в целом, подчеркнул он 11 ноября, поздравляя работников и ветеранов с юбилеем медицинского учреждения.

Ил Дархан подчеркнул, что с самого начала работы Медцентра была задана высочайшая планка в оказании медицинской помощи и диагностике. В Медцентр, оборудованный самой передовой медицинской техникой, пришли работать лучшие кадры. Среди ярчайших медиков, которые внесли значительный вклад в развитие медучреждения и всего здравоохранения республики, Глава назвал заведующего нейрохирургическим отделением, врача-нейрохирурга Прокопия Семенова, заведующую клинико-диагностической лабораторией Елизавету Попову, заведующего урологическим отделением Гаврила Николаева, заведующего кардиохирургическим отделением Петра Захарова, врача-гастроэнтеролога Галину Труфанову и многих других.

Айсен Николаев также отметил руководителей Национального центра медицины Прокопия Яковлева, Вячеслава Александрова, Владимира Попова, Михаила Томского, Валерия Петрова, Николая Лугинова и нынешнего генерального директора Станислава Жиркова, внёсших большой вклад в создание масштабной структуры Медцентра, совершенствование и повышение уровня медицинской помощи.

За эти годы в Медцентре введены сложнейшие операции на сердце, почках, печени, по трансплантации внутренних органов, по вживлению сложнейших имплантантов. При этом НЦМ постоянно развивается, наращивает потенциал и расширяет инфраструктуры, чтобы якутянам стал доступным более широкий спектр высококвалифицированного медицинского сопровождения. «Так, в апреле этого года мы с вами открыли Республиканский кардиососудистый центр, один из лучших в стране по технической оснащённости и профессионализму кадров», – сказал Николаев.

Айсен Николаев отметил выдающуюся роль в создании и становлении Национального медицинского центра первого президента Михаила Ефимовича Николаева. Именно его указом в 1993 году был создан Национальный центр медицины и был задан темп развития, который во многом был опережающим. Глава сообщил, что, признавая фундаментальный вклад первого президента в развитии Медцентра и всего здравоохранения республики, поддерживает предложение медицинской общественности о целесообразности присвоения имени М.Е. Николаева Национальному центру медицины.

Глава выразил уверенность, что большой коллектив Медцентра добьётся ещё более впечатляющих побед и достижений. «Уже сейчас в стенах Национального медицинского центра успешно развивается геномная медицина, широко используются различные цифровые технологии. В планах – развитие биомедицинских технологий и создание биобанка. Во время встреч с руководством Минздрава и Национального центра медицины нацеливаю на работу в самых современных направлениях мировой медицины. Выражаю огромную благодарность за ваш самоотверженный труд, многолетний вклад в сохранение нашего многонационального народа Якутии», – сказал Айсен Николаев и вручил коллективу РБ№1 – Национального центра медицины Благодарность главы Республики Саха (Якутия).

Айсен Николаев вручил федеральные и республиканские награды. Медалью «За заслуги перед Отечественным здравоохранением» награждена заведующая отделением терапии Вера Пестерева, высокие звания отличников здравоохранения Российской Федерации присвоены врачу-нейрохирургу Вячеславу Сухареву, врачу-терапевту Наталье Именевой, старшей операционной медицинской сестре отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Марьяне Аммосовой и другим. Заслуженным врачом Республики Саха (Якутия) стала врач-нефролог Клинического центра Евгения Копырина, знаком отличия «Гражданская доблесть» награждена медицинская сестра Педиатрического центра Любовь Ноттосова. Также глава вручил юбилейные знаки «100 лет Якутской АССР».

Со словами поздравлений выступили министр здравоохранения Якутии Лена Афанасьева, генеральный директор Национального центра медицины Станислав Жирков, первый заместитель директора и генеральный директор Национального центра медицины в 1990-1999 годах Вячеслав Александров и другие. Выступающие отметили, что с первых дней существования медучреждения в стенах Национального центра медицины динамично развивались передовые направления медицины, осваивались высокие технологии, совершенствовались методы управления крупнейшей мнгогопрофильной клиникой, аналогов которому не было на территории Дальнего Востока и многих регионов России.