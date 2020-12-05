Юбилей энергетика

5 декабря 2020 года отмечает 65-летний юбилей Николай Егорович Ильин, начальник Верхневилюйского РЭС Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго». 42 года он работает в энергосистеме республики, 30 лет возглавляет одно из передовых подразделений предприятия.

С родными

Родом Николай Егорович из Намского наслега Верхневилюйского улуса. Его отец Егор Иванович-Бассабыык Дьөгүөр был учителем, активным участником ликбеза в родном наслеге. Воевал на фронте, после войны полтора года служил в Германии, вернулся домой в сентябре 46-го. Награждён орденом Красной Звезды, медалью «За взятие Берлина». Мать Николая Егоровича Анна Николаевна – ветеран тыла, племянница писателя Никифора Седалищева-Дьүөгэ Ааныстыырап, награждена орденом «Материнская слава» и знаком отличия «Гражданская доблесть». Всего в семье Ильиных восемь детей. Старшая дочь Анегина Егоровна Ильина-Дмитриева – народная артистка СССР. Остальные тоже достигли успехов в различных профессиональных сферах.

Николай Ильин пошёл в энергетики благодаря народному учителю СССР Михаилу Андреевичу Алексееву и привитой им любви к точным наукам. После окончания Верхневилюйской физматшколы Коля поступил в Красноярский энергетический факультет политехнического института.

В 1978 году молодой специалист с дипломом инженера-электрика вернулся на родину. Поступил на Верхневилюйскую ДЭС электромонтёром 4 разряда, через год был назначен мастером по сетям. Далее работал секретарём комитета комсомола совхоза «Верхневилюйский», инспектором участка энергонадзора, директором «Верхневилюйсксельхозэнерго», зампредседателя райагропромобъединения по инженерной службе. В 1989-м вернулся в РЭС. Работал электромонтёром 5 разряда, линейным мастером, ведущим инженером по ТБ. Прошёл хорошую школу у профессионалов: мастера дизельного цеха Валерия Витальевича Нестеровича, электрослесаря Серафима Еремеевича Семёнова, электромонтёра Гаврила Егоровича Иванова, мастера по оборудованию Тимофея Михайловича Ванчулина.

День охраны труда

С 1990 года Николай Ильин – начальник Верхневилюйского РЭС. Это большой груз забот и проблем, ответственность за энергоснабжение улуса. Бригады РЭС проводят ремонт всегда вовремя и качественно. Но их труд усложняют удалённость наслегов, бездорожье, большие расстояния, которые зачастую приходится преодолевать пешком, неся на себе всё снаряжение и средства индивидуальной защиты. Несмотря на сложности, персонал справляется со всеми задачами. Более того, бригады часто выезжают на помощь другим РЭСам в случаях аварий. Энергетиками проведена большая работа по подключению к электроотоплению отдалённых сёл: Ботулу, Харбала, Дюллюкю, Липпе-Атах, Хомустах, Сайылык, Кюлят, Кетердех, Кырыкый, Багадя, Далыр, Тойоку, Быракан. Расширена материальная база РЭС, проведена реконструкция дизельной электростанции, построен арочный гараж.

С персоналом Верхневилюйского РЭС

«Что должен уметь руководитель? Находить подход к людям, раскрывать лучшие их качества и использовать их в достижении общих целей. Очень важна самодисциплина. Ты сам должен подавать во всём пример», — считает Николай Егорович. За все годы работы руководителем он воспитал много квалифицированных кадров. Труд энергетика отмечен почётными грамотами Минэнерго РФ и РАО ЭС Востока.

Много лет Николай Ильин избирался депутатом улусного Совета, участвовал в решении жизненно важных проблем населения. По его инициативе в Верхневилюйске в качестве резервного источника электроэнергии были установлены ПАЭС, так как улус запитан от одной ЛЭП 110 кВ, доходящей до Вилюйска. Депутат добился реконструкции бесхозяйных энергообъектов, наведения порядка в электрохозяйстве летников в связи с возрождением последних, монтажа магистральной линии в населённых пунктах по совместному плану с архитекторами во избежание самовольного монтажа потребителей, заимевших земельные участки. Депутатская и профессиональная деятельность не остаются без отклика: Николай Ильин – почётный гражданин Верхневилюйского, Едюгейского и Намского наслегов, почётный гражданин Верхневилюйского улуса.

С ветеранами

Для человека, обременённого большими делами и заботами, очень важна поддержка семьи. Верная опора – супруга Акулина Николаевна, они женаты вот уже 40 лет. Дети пошли по стопам отца: Григорий Николаевич – мастер 1 группы ВВРЭС, Николай Николаевич – старший следователь в системе Следственного комитета РФ, Анна Николаевна – член Союза журналистов России, главный специалист Контрольно-счетной палаты г. Якутска (у Николая Егоровича второе высшее образование – юридическое). Дети гордятся отцом, они с детства впитали, что энергетик – особенная, благородная, профессия.

«Я благодарен судьбе, что выбрал единственно верный путь в жизни, что живу и работаю с хорошими людьми, что у меня крепкий надёжный тыл», – признаётся Николай Ильин.

Мы поздравляем Николая Егоровича с юбилеем и желаем ему, его семье благополучия, здоровья, мира и добра! Тепла и света дому Ильиных!

Справка

Западные электрические сети – предприятие, занимающееся транспортировкой электрической энергии по населенным пунктам Западной Якутии. Общая площадь обслуживаемой территории – свыше 611 тыс. кв. км. Протяженность магистральных линий электропередачи 220/110/35 кВ – 4173, 2 км, распределительных сетей – 5968,8 км.

ПАО «Якутскэнерго» – дочернее общество Группы “РусГидро” и основной гарантирующий поставщик электрической энергии в Республике Саха (Якутия), осуществляющий деятельность на всей территории субъекта РФ. В состав «Якутскэнерго» входят Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука, Якутская ГРЭС, Якутская ТЭЦ. Два предприятия электрических сетей обеспечивают транспортировку электроэнергии до потребителей. Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии и услуг ЖКХ на всей территории республики. ПАО «Якутскэнерго» владеет пакетами акций АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «Якутская энергоремонтная компания», АО «Энерготрансснаб». Установленная электрическая мощность объектов «Якутскэнерго» — 1 138,510 МВт, тепловая – 1723,651 Гкал/ч. Протяженность высоковольтных линий по цепям – 24 641,6 км.

РусГидро — одна из крупнейших по установленной мощности российских энергетических компаний, объединяющая более 400 объектов генерации. РусГидро вырабатывает 70% электроэнергии для Дальнего Востока и является крупнейшим производителем тепла. Установленная электрическая мощность электростанций РусГидро составляет 38 ГВт, в том числе на Дальнем Востоке — свыше 12 ГВт; тепловая мощность – более 18 000 Гкал/час. Также РусГидро обеспечивает передачу электроэнергии (активы группы в регионе включают более 104 тысяч километров электрических сетей) и ее сбыт конечному потребителю.