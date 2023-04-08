Юбилей Далана: Писатель, возвысивший свой народ

Первый же роман писателя, тогда сельского учителя, «Дьикти саас» («Дивная весна», 1976) получил признание и любовь читателей. В Якутии появился новый талант.

7 апреля в Литературном музее им. П.А. Ойуунуского состоялся вечер воспоминаний «Норуотун үрдэппит суруйааччы» («Писатель, возвысивший свой народ»), посвященный 95-летию народного писателя Якутии, прозаику, публицисту, драматургу, кандидату педагогических наук Василию Семеновичу Яковлеву — Далану (01.04.1928–27.11.1996).

Заместитель директора Литературного музея Л. Н. Иванова (слева)

Далан в своих произведениях сумел исторически обосновать и передать психологию якутского народа. Он был не только уникальным писателем, но и ярким публицистом, он первым в якутской литературе показал последствия тоталитарного режима. Кроме того, он стал основателем исторического жанра в якутской литературе, его романы «Бүтэй Бүлүү» («Глухой Вилюй», 1993) и «Тыгын Дархан» («Тыгын Дархан», 1993) в художественных образах раскрыли широкому кругу читателей древнюю историю Якутии. Далан был подлинным народным политиком, его твердая гражданская позиция вызывают всенародное уважение.

Народный писатель Якутии Николай Лугинов

На юбилейном вечере в Литературном музее желающих высказать свое о Далане было много. И нужно отметить то, что формат мероприятия стал шире и значимее, чем вечер воспоминаний. В современном мире музей чаще воспринимается как реликт прошлого, место, куда можно прийти для тихого созерцания. А ведь музей – это мощный культурообразующий элемент. И Якутский литературный музей является одним из тех мест в столице, где формируется духовная культура народа. Где еще в одном месте сразу в одно время можно увидеть и услышать столько известных, легендарных личностей? В этот день в музее звучали слова мэтров народного писателя Якутии, заслуженного деятеля искусств республики, директора музея Николая Алексеевича Лугинова, народного писателя Якутии Семена Андреевича Попова — Сэмэна Тумата, народного писателя Якутии Павла Николаевича Харитонова – Ойуку, народного писателя Якутии Василия Назаровича Егорова – Тумарча, народного поэта Якутии Наталью Ивановну Харлампьеву, поэт, заслуженная артистка РС(Я) Елена Васильевна Слепцова – Куорсунаах, журналиста Алексея Амбросьева-Сиэн Мунду.

Народный писатель Якутии Павел Харитонов-Ойуку.

Педагогика Далана – отдельная тема. Много лет он работал учителем и первое опубликованное произведение писателя было посвящено школе, чистым взаимоотношениям. Удивительное время взросления, своего учителя на этом юбилейном событии вспоминали бывшие ученики Василия Семеновича. В их числе –президент Якутии (2010-2014), Ил Дархан (2014–2018) Егор Афанасьевич Борисов. Для политика напутствие Василия Семеновича ему, юноше, выпускнику далекого 1971 года, «деятельность во благо своего народа даст всегда силу» стало жизненной установкой и поддержкой.

Народный поэт РС(Я) Наталья Харлампьева

У якутов есть старинная традиция взаимопомощи, в ней заложена высокая духовность и нравственность. Подготовить музею юбилей великого земляка помог Кытанаахский наслег. Глава муниципалитета Егор Николаевич Потапов поделился о том, что к знаменательному событию готовились пять лет. Открытием юбилейного вечера стали выступления учащихся Кытанахской СОШ имени В.С.Яковлева-Далана: у молодых свой взгляд. Десятиклассница Күннэй Филатова презентовала свою разработку- анимационный буктрейлер по легенде В.С.Яковлева-Далана «Белые стерхи Севера». Было интересно узнать, что родина Василия Семеновича – Кытаанахский наслег – это место уникальной творческой, созидательной силы. Это маленькое село в Чурапче дало столько знаменитостей! Здесь в один год (!) с Даланом родились известный живописец Афанасий Петрович Собакин, основатель якутской школы вольной борьбы Дмитрий Петрович Коркин. На вечере присутствовал воспитанник тренера звезд, легенда, олимпийский чемпион Павел Павлович Пинигин. К слову сказать, село Кытаанах – еще и родина Героя соцтруда, чье имя гремело в 1970-80е годы, овощевода Екатерины Иннокентьевны Новгородовой, а также первой женщины- саха -доктора психологических наук Анастасии Петровны Оконешниковой.

Олимпийский чемпион Павел Пинигин

К юбилею Далана литературный музей совместно с семьей писателя представил выставку «Дьылҕам миэнэ” («Моя судьба»), названием которой послужило название автобиографической книги Далана. Экспонаты раскрывают жизнь Далана-писателя, Далана – гражданина, Далана – отца. Дети и внуки писателя хранят память о Василии Семеновиче, как он и жил: во благо народа. Архив Далана хранится в Национальном архиве Якутии, много семейных реликвий, фотографий, документов переданы в Литературный музей и в Музей истории города Якутска. Накануне юбилея личная библиотека Далана была передана в Национальную библиотеку РС(Я).

Выпускники Чурапчинской школы, ученики В.С. Яковлева-Далана.

В 1997 году ювелирному алмазу, добытому на фабрике Айхальского ГОК, весом 49,48 карат было присвоено имя «Писатель Яковлев — Далан». В творчестве Далана множество граней. По сообщениям сотрудников Национального архива у писателя были неопубликованные произведения, в числе которых обнаружен даже детектив. Наследие Далана еще не полностью исследовано.

Восьмиклассница Кытанаахской школы имени В.С. Яковлева-Далана Айта Яковлева

Внук Далана Николай Сантаев подарил музею книгу о прадеде, заслуженном учителе ЯАССР В.С. Алехине.

Ансамбль Алаас Кытанахского наслега

Рабочий стол В.С. Яковлева-Далана