Ысыах в Чурапчинском улусе пройдет в режиме онлайн

В Чурапчинском улусе Якутии национальный праздник Ысыах, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году сельского хозяйства в районе пройдет в режиме онлайн. Данное решение принято на основании рекомендаций Роспотребнадзора, главного врача ЦРБ и оперштаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции улуса.

С 15 июня улус перешел на частичное послабление режима самоизоляции в условиях пандемии. В улусе объявлен особый противопожарный режим. Тем не менее идет подготовка к традиционному празднику идет полным ходом.

В рамках Ысыаха планируется традиционная церемония алгыса, поздравления руководства, торжественное награждение лучших тружеников улуса. Главы наслегов подготовили онлайн-приветствия.

Отдельным блоком состоится праздничная телепередача «Воспеваем праздник изобилия – ысыах!». По хештегу «ЫСЫАХ ЧУРАПЧА-2020» состоится фото-конкурс “Тюсюлгэ моего двора”, также будут поздравления в соцсетях, прямые эфиры с известными земляками. В прямом эфире пройдут улусные соревнования по перетягиванию палки, мас-рестлеров со всех наслегов. Кроме того, готовится специальная передача, посвященная достижениям Чурапчинского улуса по итогам мероприятий, конкурсов и смотров разных годов по традиционной национальной культуре “Чугдаарар Чурапчыбыт киэҥ дуолга”.

Вечером состоится праздничный розыгрыш “ЫҺЫАХ БЭЛЭҔЭ” («Подарок Ысыаха»). Будут разыгрываться мотоцикл «РЕГУЛ», мотокосилка «ШТИЛЬ», большой бассейн, телевизор, стиральная машина и прочие призы.



Весь день будут звучать песни якутской эстрады, музыкальные приветствия. Праздник обещает быть не менее интересным, завораживающим, красочным. Все жители уже оповещены о проведении улусного празднества 21 июня в новом формате.