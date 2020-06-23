Ысыах в Чурапчинском улусе отметили онлайн

В Чурапчинском улусе отметили традиционный национальный праздник Ысыах, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию со дня образования Чурапчинского улуса.



Жители дистанционно со своих дворов приняли участие в центральном действии праздника – обряде Алгыс и получили благословение на будущий год. С праздником, проводимом в онлайн режиме, поздравили глава улуса Андрей НОГОВИЦЫН, председатель Совета депутатов Чурапчинского улуса Афанасий ЗАХАРОВ и главы наслегов подготовили онлайн-приветствия с наслегов. В ходе праздничного мероприятия награждены знаком «Почетный гражданин Чурапчинского улуса» заслуженный энергетик РС (Я) Филипп БАРАШКОВ, заслуженный зоотехник ЯАССР Андрей ВАРЛАМОВ, ветеран труда, спорта Герасим ПЛАТОНОВ.



Отдельным блоком в полдень состоялась праздничная теле-передача «Воспеваем праздник изобилия – Ысыах!». Ведущие праздничного мероприятия провели прямые трансляции с интервью с певицей с села Арыылаах Татьяной АНДРОСОВОЙ-Андрианой, руководителем фермерского хозяйства по выращиванию картофеля в селе Мындагай Дмитрием ПАВЛОВЫМ, с семьей АНДРЕЕВЫХ, которая будет выступать от имени Чурапчинского улуса в республиканском конкурсе многодетных семей. Также оперативно передавали ватсап-поздравления земляков с Ысыахом.



По хештегу «ЫСЫАХ ЧУРАПЧА-2020» прошли фото-конкурс “Тюсюлгэ моего двора”, поздравления по соцсетям, ватсапу, прямые эфиры с известными, всеми уважаемыми земляками.

После обеда по прямому эфиру — улусные соревнования по перетягиванию палки, мас-рестлеров с 17 наслегов. К вечеру провели праздничный розыгрыш ценных призов “ЫҺЫАХ БЭЛЭҔЭ” («Подарок Ысыаха»). Праздничное настроения добавили песни любимых певцов якутской эстрады, интересные передачи в прямом эфире, музыкальные приветствия. Несмотря на строгий режим самоизоляции в улусе, онлайн-праздник прошел содержательный, интересный, и не менее завораживающий, красочный, чем в предыдущих годах.