«Ысыах Туймаады» онлайн посмотрели более 4 миллионов зрителей

«Ысыах Туймаады – 2020» в дистанционном формате посмотрели более 4 миллионов зрителей

Виртуальные мероприятия национального праздника «Ысыах Туймаады-2020» открыли новые имена и вызвали большой отклик во многих странах мира. Как сообщили в Управлении культуры и духовного развития Окружной администрации г. Якутска, онлайн-мероприятия ысыаха просмотрели 4 129 397 раз, в том числе в социальных сетях и на канале НВК «Саха».

«Все мероприятия национального праздника были разделены на 8 направлений: 5 фольклорных конкурсов, 7 творческих конкурсов, 13 этнических концертов, 11 эстрадных концертов, 9 лекций, 9 челленджей, 11 мастер-классов и 8 виртуальных выставок», — сообщила и.о. начальника Управления культуры и духовного развития Индира Ли.

В фольклорных конкурсах «Хомус – дьиэ кэргэн биhигэ», «Чыыбы-чаабы чабырҕахтар», «Олоҥхо алыптаах дойдута», «Дьиэрэhитэр дэгэрэҥ», «Оhуохай» приняло участие 821 человек из 22 улусов республики и города Якутска. Общий охват в социальных сетях достиг 112 433 просмотров.

«В рамках «Ысыаха Туймаады-2020» были объявлены 7 творческих конкурсов, для участия в которых поступило 589 заявок. В том числе приняли участие 37 танцевальных коллективов и более 20 семейных пар из 25 улусов и 6 городов нашей республики и г. Москва. Члены жюри конкурсов оценили более 1600 творческих работ. Конкурсы собрали 1 406 682 просмотров», — рассказала Индира Ли.

В 13 праздничных этнических концертах приняли участие лучшие исполнители и коллективы со всей республики, их количество достигло 2082 участников. Онлайн-концерт в социальных сетях посмотрели 212 378 зрителя.

В рамках ысыаха проведены 9 дистанционных лекций и практических показов от известных артистов, научных сотрудников, спортсменов. Эти мероприятия вызвали интерес у 10 673 пользователей.

Представители 10 стран приняли участие в съемках праздничного видеоролика, среди них жители таких стран, как Австралия, Мексика, Германия, Мадагаскар, Ямайка, Колумбия, Армения, Великобритания, ЮАР, Япония, Нигерия.

В 9 челленджах «Оһуор үҥкүүтэ», «Кэрэ ситим», «Саргылаах салама», «Оһуохай», «Ыһыах алгыстаах алаадьыта», «Астаах ытык», «Мааны Саха», «Күнү көрсүү» (Встреча солнца) и завершающем челлендже «Ысыаха Туймаады 2020» под названием «Кымыс иһиитэ» (кумысопитие) приняло участие 2177 человек. Челленджи посмотрели 132 400 раз.

Именитые мастера, народные умельцы республики провели 11 мастер-классов с общим охватом в социальных сетях в 16 892 просмотров. Виртуальные выставки позволили жителям и гостям поближе познакомиться с историей ысыаха и местности «Үс Хатыҥ» — 11 142 просмотров.

«Все победители и призеры интерактивных конкурсов отмечены памятными сертификатами и подарками. От имени Окружной администрации выражаем благодарность спонсорам национального праздника», — сказала руководитель Управления культуры и духовного развития.

Организаторы благодарят спонсоров «Ысыаха Туймаады-2020»: Якутское отделение № 8603 ПАО «Сбербанк», АО «Сахаэнерго», ОАО «Сахафармация», ФАПК «Туймаада», ТД «Мир инструмента», Языковую школу «I Speak English», ООО «Хатасский свинокомплекс», АО «Якутская птицефабрика», «ИП Топчий» «Казачий конно-спортивный клуб «Золотая подкова».

Все призы победителям 12 конкурсов вручены 21-22 июня.

Информационными партнерами выступили «Sinet Team» — генеральный директор Арсен Томский, радио «Виктория Саха» — генеральный директор Александр Глотов, кинотеатр «Центральный» — генеральный директор Александр Данилов.