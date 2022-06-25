25.06.2022
11:29
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Праздники

Ысыах Туймаады благославляет и очищает!

Первые гости Ысыаха Туймаада. Всех гостей встречают благословением и обрядом очищения. @ysiaru

В живописной местности Ус Хатын начинается празднование Ысыаха Туймаады. Церемония открытия начнется в 11:30. тгк ЯСИА

Фото: ЯСИА
Источник: ЯСИА

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