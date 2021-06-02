02.06.2021
22:06
319
Коронавирус
Ысыах Туймаады — 2021 будет отменен — источник
Праздник Ысыах Туймаады в 2021 году в традиционном виде не состоится, сообщает информированный источник SakhaLife.
В феврале сообщалось, что в июне 2021 года Ысыах Туймаады пройдет в привычном формате.
В 2020 году Ысыах Туймаады был проведен в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что и нынче основной национальный праздник народа саха пройдет онлайн. Причина все та же — COVID-19.
Фото: sakhalife
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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