Ысыах Туймаады — 2021 будет отменен — источник

Праздник Ысыах Туймаады в 2021 году в традиционном виде не состоится, сообщает информированный источник SakhaLife.

В феврале сообщалось, что в июне 2021 года Ысыах Туймаады пройдет в привычном формате.

В 2020 году Ысыах Туймаады был проведен в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что и нынче основной национальный праздник народа саха пройдет онлайн. Причина все та же — COVID-19.