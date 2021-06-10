Ысыах Туймаады-2021: конкурсы, концерты и мастер-классы пройдут онлайн

SakhaLife.ru.

Традиционная культурная программа празднования национального праздника «Ысыах Туймаады-2021» пройдет в дистанционном формате.

7 июня Оперативный штаб г. Якутска объявил, что по требованию Роспотребнадзора отменено проведение городского национального праздника «Ысыах Туймаады — 2021» в очной форме. В связи с этим Управлением культуры и духовного развития города Якутска будут подготовлены праздничные мероприятия по жанрам и направлениям творчества в дистанционном формате: фольклорные конкурсы, творческие конкурсы, этнические и эстрадные концерты, мастер-классы, виртуальные выставки.

«Активное участие горожан во всех мероприятиях поможет всем нам мысленно и духовно объединиться, станет ярким примером силы духа, стойкости и единства всего народа. Ничто не может приуменьшить радость любимого праздника, он живет в сердце и душе каждого из нас», — говорится в сообщении Управления культуры и духовного развития города Якутска.

Местом проведения национального праздника 21-27 июня 2021 г. станут социальные сети, Интернет-сайты и телеканал ГБУ НВК «Саха». В связи с чем Управление культуры и духовного развития сообщает, что излюбленное место празднования Ысыаха – местность «Ус Хатын», обрядовый комплекс и ипподром будут находиться под охраной так же, как и в предыдущие годы.

Закупка на оказание услуг по охране городского ритуально-обрядового комплекса «Ысыах Туймаады» в местности «Ус Хатын» осуществляется МБУ «Агентство культуры и художественного образования. Отметим, что начиная с 2014 года закупка проводится ежегодно, включая прошлый 2020 год, когда Ысыах также проходил в дистанционном формате.

«В целях сохранения объектов декоративно-прикладного искусства, установленных в обрядовом комплексе, нами закупаются охранные услуги. Объекты в местности «Ус Хатын» имеют художественную ценность, так как выполнены народными мастерами по дереву в единственном экземпляре», — сообщает директор МБУ «АКиХО» Индира Ли.

Материально-техническая база обрядового комплекса, конструкции главной трибуны, ипподрома, концертных площадок, тюсюлгэ предприятий и улусов в летний период времени могут стать местом несанкционированных выездов на природу населения, что чревато различными чрезвычайными ситуациями в виде актов вандализма, кражи имущества, пожаров, поджогов и т.д. Место ежегодного проведения главного национального праздника «Ысыах Туймаады» нуждается в охране от подобных случаев.