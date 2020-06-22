Ысыах Туймаады — 2020: определены победители конкурса «Дьиэрэһитэр Дэгэрэҥ»

Конкурс якутского песенного искусства «Дьиэрэһитэр Дэгэрэҥ» в рамках проведения национального праздника «Ысыах Туймаады» собрал 37 участников из Горного, Усть-Алданского, Сунтарского, Верхоянского, Намского, Мегино-Кангаласского, Нюрбинского, Амгинского, Нерюнгрнского, Ленского районов республики и города Якутска.

За лучшее исполнение песни в народном жанре дэгэрэҥ состязались в двух возрастных группах: 5 участников от 14 до 25 лет, 32 певца – в возрасте от 26 лет.

В возрастной группе от 14 до 25 лет 1 места удостоился Рома Николаев, этно-фольклорная группа «Дорҕоон» (руководитель Степан Находкин, с. Аппааны, Намский улус), 2 место заняла Виолетта Петрова (с. Маар-Кюель, Сунтарский улус), 3 место заняла Люжелия Дмитриева (руководитель Надежда Михайловна Николаева, с. Бердигестях, Горный улус). «Приз зрительских симпатий» достался Алена Макаровой, студентке АГИКиИ (Верхоянский район).

В возрастной группе от 26 лет 1 место заняд культурно-этнографический центр Нерюнгринского района, 2 место — Виталий Никифоров (с. 1 Тыыллыма, Мегино-Кангаласский улус), 3 место – Ирина Николаева (с. 1 Хомустах Намского улуса), «Приз зрительских симпатий» — Наталья Никифорова (г. Якутск).

Исполнителей оценивало жюри, в состав которого вошли Варвара Обоюкова, член Российского фольклорного Союза, методист музейно-образовательного отдела ГБУ РС(Я) «Музей музыки и фольклора народов Якутии», преподаватель Якутского музыкального колледжа (училища) им. М.Н. Жиркова, отличник культуры РС (Я), Варвара Слепцова-Аманатова, заслуженная артистка РС (Я), артистка Государственного театра эстрады, член Фонда имени Христофора Максимова, Николай Жирков, отличник культуры и образования РС (Я).