«Ысыах Туймаады — 2020»: объявлены победители творческих и спортивных конкурсов

Виртуальные творческие конкурсы, спортивные состязания по национальным играм, прошедшие с 8 по 19 июня в рамках празднования национального праздника «Ысыах Туймаады – 2020, вызвали большой интерес среди населения. Сегодня организаторы подвели итоги и объявили победителей, призеров и номинантов.

Жюри оценило более 1600 творческих работ из 25 улусов республики. Всего принято и обработано 589 заявок участников творческих конкурсов «Ысыаха Туймаады — 2020».

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На творческий конкурс «Ыһыаҕым талба таҥаһа» поступило 68 заявок из Мегино-Кангаласского, Кобяйского, Горного, Амгинского, Усть-Алданского, Намского, Нюрбинского, Таттинского, Вилюйского, Абыйского, Верхоянского, Мирнинского, Жиганского районов, городов Мирный, Нюрба, Верхоянск, Вилюйск, Якутск и с. Хатассы. Участники представили 259 работ. Обладателем главного приза — Гран-при сталаЖиркова Майя Афанасьевна из с. Жиганск, Жиганского района.

Зимняя традиционная одежда:

1 место — Сергеева Надежда Викторовна (с. Майя, Мегино- Кангаласского улуса);

2 место — Иванова Зинаида Федоровна (г. Мирный, Мирнинский район);

3 место — Аргунова Любовь Васильевна (с. Амга, Амгинский улус).

Летняя национальная традиционная одежда ысыаха:

1 место — Егорова Алдана Иннокетьевна (с. Борогонцы, Усть-Алданский улус);

2 место — Прохорова Саргылана Иннокентьевна (г. Якутск);

3 место — Митрофан кыыһа Варвара Егорова – Дыгыйа (г. Якутск).

Семейная одежда «Ыһыах»:

1 место — Саввина Людмила Степановна (с. Хатассы);

2 место — Березкина Валентина Борисовна (с. Балыктаах, Мегино-Кангаласский улус);

3 место — Кузьмина Александра Петровна (п. Нижний-Бестях, Мегино-Кангаласский улус).

Номинаций удостоены:

«Хотугулуу төрүт ииhи сөргүтээччи иистэнньэҥ» — Чалбанова Маргарита Алексеевна (Якутск);

«Бастыҥ айымньылаах иистэнээччи» — Окоемов Иван Иннокентьевич (с. Чирэпчи, Усть-Алданский улус);

«Бастыҥ саха танаһын баайааччы» — Тимирдяева Лидия Егоровна (с.Ытык-Кюель, Таттинский улус);

«Сатабыллаах иистэнньэҥ» — Куличкина Прасковья Ивановна (с. Аппааны, Намского улуса);

«Сиэдэрэй симэхтээх дьиэ кэргэн» — Семья Павловых (г. Якутск);

«Бастыҥ аныгылыы көрүүлээх иистэнньэҥ» — Неустроева Ольга Никитична (г. Якутск);

«Бастыҥ кытыылаах сону тигээччи» — Дегтярева Мария Сергеевна (с. Хатассы);

«Саамай аҕа саастаах иистэнньэҥ» — Бястинова Марина Иосифовна (Якутск, 94 года);

«Саха таҥаһын сайыннарар табыгастаах салайааччы» — руководитель «Мааны Мандар» — Александрова Туяра Иннокентьевна (г. Якутск, Дом Арчы).

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В фотоконкурсе детских национальных костюмов «Эрэкэ-дьэрэкэ — сир симэхтэрэ» приняло участие 43 ребенка.

1 место — Тарабукина Туяра(13 лет);

2 место — Сивцева Диана (9 лет);

3 место — Айыллаан Винокуров (5 лет);

приз зрительских симпатий — Нератова Анастасия (5 лет).

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На конкурс «Сылааһынан угуттуур олбох» среди мастериц подано 208 заявок из 22 улусов: Вилюйский, Мегино-Кангаласский, Чурапчинский, Таттинский, Кобяйский, Намский, Нюрбинский, Олекминский, Хангаласский, Усть-Алданский, Амгинский, Усть-Янский, Верхне-Вилюйский, Сунтарский, Абыйский, Горный, Момский, Оленекский, Томпонский, Верхоянский, Оймяконский, Эвено-Бытантайский районы и города Якутск, Мирный, Нерюнгри и Москва. Некоторые участники к сожалению, не указали свои улусы.

Всего представлено 624 работ. Самому старшему участнику — 88 лет, самой младшей участнице — 7 лет.

Победители и призеры определены в номинациях конкурса «Сылааһынан угуттуур олбох».

«Кыбытык тойуга» — сукунанан кыбытан-аттаран, оһуордаан-бичиктээн тигиллибит олбохтор (коврики из кусочков сукна):

1 место — Федотова Мария Петровна (с. Ытык-Кюель, Таттинский улус);

2 место — Винокурова Астра Ивановна (с. Чагда, Кобяйский улус);

3 место — Николаева Анастасия Васильевна (с.Орто Сурт, Горный улус).

«Маанылаах дьиэ олбоҕо» — туулээҕинэн, тирииннэн, сарыынан тигиллибит олбохтор (коврики из кусочков меха):

1 место — Игнатьева Ольга Романовна (с. Немюгю, Хангаласский улус);

2 место — Аргунова Альбина Алексеевна (с. Модут, Намский улус);

3 место — Тихонова Фекла Ивановна (п .Сардаҥа, Сунтарский улус).

«Күндү ыалдьыт» — кылынан-сиэлинэн оҥоһуллубут олбохтор (коврики из конского волоса):

1 место — Степанова Анастасия Степановна (с.Эмис, Амгинский улус);

2 место — Кириллина Людмила Николаевна (с.Немюгю, Хангаласский улус);

3 место — Леонтьева Виктория Алексеевна (г.Вилюйск, Вилюйский улус).

«Хотун олбох» — энньэх танаһынан (сиидэс, солко, габардин уо.д.а.) тигиллибит олбохтор.

1 место — Жиркова Варвара Петровна (с. Усун-Кюель, Усть-Алданский улус);

2 место — Горохова Екатерина Михайловна (г.Покровск, Хангаласский улус);

3 место — Неустроева Галина Валентиновна (с. Томпо Томпонский район).

«Өбүгэ аас тэллэҕэ» (артефакт) – өбүгэлэртэн хаалбыт былыргы олбох (старинный коврик, наследство):

1 место — Семенова Розалия Алексеевна (Сунтар);

2 место — Монастырева Надежда Васильевна (Чурапча);

3 место — Ноева Нина Егоровна (Якутск).

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В конкурсе плетения из конского волоса «Кыл киэргэлэ, сиэл симэҕэ» принято и обработано 48 заявок из 14 улусов: Амгинский, Мегино-Кангаласский, Усть-Алданский, Усть-Майский, Намский, Нюрбинский, Олекминский, Чурапчинский, Верхневилюйский, Таттинский, Томпонский, Хангаласский, Кобяйский, Сунтарский районы и города Вилюйск, Якутск, села Хатассы и Тулагино.

1 группа – «Утумнаан дьарыктанааччылар» (опытные участники):

1 место – Соловьева Пелагея Васильевна (с. Дүпсүн, Усть-Алданского улуса);

2 место – Рехлясова Мария Петровна (с. Намцы, Намский улус);

3 место – Сафронова Розалия Еримеевна (с. Булгунняхтах, Хангаласского улуса).

Номинации:

“Сиэдэрэй сөрүө” – Заровняева Варвара Гаврильевна;

“Ситии ситимэ” – Березкина Валентина Борисовна (с. Балыктах Мегино-Кангаласский улус);

“Төрүт үгэс” – Гермогенова Татьяна Осиповна (г. Якутск);

“Утум оһуор” – Аммосова Елизавета Николаевна (с. Курбусах Усть-Алданского улуса);

“Көрөөччү биһирэбилэ” – Кузнецова Елена Дмитриевна (п. Крест-Халджай Томпонского улуса).

2 группа – «Саҥа саҕалааччылар» (начинающие):

1 место – Попова Анна Сидоровна (с. Чурапча Чурапчинский улус);

2 место – Афанасьева Дария Ивановна ( с. Хаптагай Мегино-Кангаласского улуса);

3 место – Аргунова Зинаида Николаевна – (с. Борогонцы Усть-Алданского улуса).

Номинации:

“Сиэдэрэй сөрүө” — Алексеева Арина (г. Вилюйск, Вилюйский улус);

“Ситии ситимэ” – “Утахчаан” Худ.рук. Тюляхова Надежда Игорьевна ( с. Өргүөт Верхневилюйского улуса);

“Төрүт үгэс” – Новгородова Александра Петровна (с. Партизан Намского улуса);

“Утум оһуор” – Тюпина Галина Вячеславовна (с. Өргүөт Верхневилюйского улуса);

“Көрөөччү биһирэбилэ” – Босикова Александра Гаврильевна (с. Дүпсүн Усть-Алданского улуса).

Специальный приз от председателя жюри:

Тарасова Анна Дмитриевна (с. Амга, Амгинский улус) — самая старшая участница конкурса, 83 года.

Специальный приз от национального центра народного прикладного искусства и художественных промыслов «Симэх»:

Скрябин Тимур (с. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса) — ученик 7 Б класса средней школы №2.

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Творческий якутской национальной посуды и утвари из бересты конкурс «Туос иһит – мин төрүт иһитим» — принято и обработано 72 заявки, представлено более 650 работ.

Победителями и призерами стали:

1 место – Семенова Елизавета Егоровна и Васильева Екатерина Николаевна (с. Бээрийэ, Усть – Алданский улус);

2 место – Тамара и Валентин Васильевы (с. Хатырык Намский улус);

3 место – Анастасия Петровна и Иван Васильевич Винокуровы (с. Нам, Намский улус).

Распределены следующие номинации:

«Оhуор Туос» — Игнатьевой Тамаре Афанасьевне (с. Сунтар Сунтарский улус);

«Туос ойуута» — Скрябиной Сардане Егоровне (с.Мугудай, Чурапчинский улус);

«Туос туhyлгэтэ» — группе «Туос ситимэ» ЯХУ им. П.П. Романова (г. Якутск);

«Көрөөччү биhирэбилэ» — Тамаре и Валентину Васильевым (с. Хатырык, Намский улус) — 2123 комментария.

Грамоты от АУ Национальный центр НПИ и ХП «Симэх»:

Атакова Евдокия Ильинична ( 84 года), с. Арыы-Толоон, Томпонский район;

Оконешникова Александра Фоминична (77 лет), с. Мугудай, Чурапчинский улус;

Кобякова Евдокия Николаевна (71 год), с. Крест-Хальджай, Томпонский район.

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В лично-командном онлайн-соревновании по национальным настольным играм «Хабылык, хаамыска — өбүгэм оонньуута» приняло участие 113 человек из 14 улусов республики: Намский, Усть-Алданский, Жиганский, Кобяйский, Таттинский, Среднеколымск, Верхневилюйский, Мегино-Кангаласский, Оймяконский, Вилюйск, Сунтарский, Хангаласский, Нюрбинский улусы и г. Якутск.

Призеры среди команд-участников:

1 место — Мегино-Кангаласский улус;

2 место — Намский улус;

3 место — г. Якутск.

Призеры по 12 возрастным группам (личное первенство):

Среди женщин

1 группа — девушки до 18 лет

1 место — Ермолаева Айыына (г. Якутск);

2 место — Максимова Алена (Сунтарский улус);

3 место — Павлова Дария (Жиганский район);

2 группа — женщины 2002-1985 г.р

1 место — Чемпина Анастасия Михайловна (Мегино-Кангаласский улус);

2 место — Матвеева Русанда Евгеньевна (г. Якутск);

3 место — Алексеева Саскылана Романовна (Вилюйский улус).

3 группа ­­­­— женщины 1984-1970 г.р

1 место — Иванова Мария Иннокентьевна (г.Якутск);

2 место — Данилова Ньургуйаана Степановна (г.Якутск);

3 место — Прокопьева Надежда Дмитриенва (Намский улус).

4 группа — женщины 1969-1960 г.р

1 место — Иванова Лариса Михайловна ( г.Якутск);

2 место — Иванова Раиса Алексеевна (Нюрбинский улус);

3 место — Охлопкова Наталья Ивановна (Усть-Алданский улус).

5 группа — женщины 1959-1950 г.р

1 место — Григорьева Мария Васильевна (Мегино-Кангаласский улус);

2 место — Афанасьева Мария Владимировна (Верхне-Вилюйский улус);

3 место — Семенова Марина Спиридоновна (Намский улус).

6 группа — женщины 1949 и старше

1 место — Ядрихинская Ольга Николаевна (Намский улус);

2 место — Баишева Анна Егоровна (Мегино-Кангаласский улус);

3 место — Лукина Мария Львовна (Намский улус).

Среди мужчин

1 группа — юноши до 18 лет

1 место — Махаров Алексей (Верхне-Вилюйский улус);

2 место — Захаров Ян (Мегино-Кангаласский улус);

3 место — Иванов Клим ( Верхне-Вилюйский улус).

2 группа – мужчины 2002-1985 г.р

1 место — Оконешников Уолан Сергеевич (Усть-Алданский улус);

2 место — Захаров Андрей Андреевич (Вилюйский улус);

3 место — Ксенофонтов Александр Анатольевич (Тааттинский улус).

3 группа — мужчины 1984-1970 г.р

1 место — Новгородов Виктор Николаевич (г. Якутск);

2 место — Дмитриев Айаал, (Вилюйский улус);

3 место — Шелковников Константин ( Мегино-Кангаласский улус).

4 группа — мужчины 1969-1960 г.р

1 место — Софронеев Андрей Николаевич (г. Якутск);

2 место — Варламов Алексей Константинович (Таттинский улус);

3 место — Тастыгин Павел Васильевич (Мегино-Кангаласский улус).

5 группа — мужчины 1959-1950 г.р

1 место — Аргунов Гаврил Дмитриевич ( Мегино-Кангаласский улус);

2 место — Васильев Анатолий Михайлович (Нюрбинский улус);

3 место — Николаев Илья Егорович (Вилюйский улус).

6 группа— мужчины 1949 и старше

1 место — Иванов Гаврил Гаврильевич (Вилюйский улус);

2 место — Иванов Дмитрий Гаврильевич (г.Якутск);

3 место — Петров Егор Иванович (Намский улус).

Также распределены 19 номинаций.

«Спортивный дух»:

1. Петров Егор Иванович (Намский улус);

2. Иванов Гаврил Гаврильевич (Вилюйский улус);

3. Никифоров Николай Николаевич (Таттинский улус);

4. Ефремов Семен Захарович (Верхневилюйский улус);

5. Дегтярева Клара Николаевна (г. Якутск);

6. Захарова Алевтина Иннокентьевна (Таттинский улус).

«Лучшая техника»:

1. Захаров Ян (Мегино-Кангаласский улус);

2. Давыдова Ая (Вилюйский улус);

3. Оконешников Уолан Сергеевич (Усть-Алданский улус);

4. Дмитриев Айаал (Вилюйский улус);

5. Иванова Раиса Алексеевна (Нюрбинский улус);

6. Семенова Марина (Намский улус).

«За волю к победе»:

1. Софронов Георгий (Оймяконский район);

2. Федорова Сардана Ивановна (Таттинский улус);

3. Никифорова наталия Николаевна (Якутск);

4. Никонов Виктор (Намский улус);

5. Семенова Роза Михайловна (Верхневилюйский улус);

6. Винокурова Елена Иннокентьевна (Среднеколымский район).

Самая спортивная команда — Мегино-Кангаласский улус.

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В дистанционном фестивале-конкурсе танцевальных коллективов «Танцы солнечной Туймаады» («Ытык Ыһыах үҥкүүлэрэ») участвовали 37 танцевальных номеров из 12 улусов и г. Якутска: Вилюйский, Сунтарский, Чурапчинский, Жиганский, Мегино-Кангаласский, Амгинский, Мирный, Горный, Таттинский, Булунский, Оленекский, Среднеколымский районы.

Абсолютным победителем конкурса и обладателем Гран-при стал народный ансамбль танца «Ситим» Северо-Восточного федерального университета им. М.К.Аммосова. (художественный руководитель Попова Надежда Андреевна, педагог-балетмейстер Варфоломеев Семен Иванович).

Категория «А» – 10-14 лет:

лауреат 1 степени – детский образцовый ансамбль танца «Кылыҥкай», Таттинская ДШИ им Ф.С.Аргунова (руководитель Иванова Розалия Михайловна, Таттинский улус, с. Ытык-Кюель);

лауреат 2 степени – ансамбль народного танца «Сандаар», Якутская городская национальная гимназия им А.Г. и Н.К. Чиряевых г. Якутска (руководители Ылахова Лена Ивановна, Константинова Надежда Николаевна);

лауреат 3 степени – образцовый детский ансамбль танца «Сир симэҕэ», МБУ ДО «Дворец детского творчества» (руководитель Брызгалова Марина Андреевна, г. Якутск);

дипломант 1 степени – танцевально-вокальный ансамбль «Күндүл» МБОУ «Кюндяинская СОШ им.Б.Н.Егорова» (руководители Лазарева Ольга Юрьевна, Менякова Лидия Ивановна, с. Кюндядя, Сунтарский улус);

дипломант 2 степени – танцевальный коллектив «Серпантин» МБУ ДО «Дворец детского творчества» им. Ф.И. Авдеевой (руководитель Афанасьева Елизавета Анатольевна, Якутск);

дипломант 3 степени – танцевальный ансамбль «Аллегро» (руководитель (Федорова) Уганщина Елена Михайловна, с. Арылах, Мирнинский район).

Категория «В» — 15-17 лет:

лауреат 1 степени – детский народный ансамбль танца «Көлүкэчээн» МБУ «Мугудайская СОШ имени Д.Д. Красильникова» (руководитель Сивцева Мария Максимовна, с. Маралай, Чурапчинский улус);

лауреат 2 степени – эвенкийский детский танцевальный коллектив «Долбор» МБОУ «Жилиндинская средняя общеобразовательная школа» (руководитель Юмшанова Анна Павловна, с. Жилинда Оленекский эвенкийский национальный район);

лауреат 3 степени – образцовый танцевальный коллектив «ДОЛУН» МБУ ДНТ «Кыталык» им. П.П. Николаева (руководитель Прокопьева Люция Афанасьевна, с. Чинэкэ, Вилюйский улус);

дипломант 1 степени – образцовый детский танцевальный ансамбль «Күлүмчээнэ» МБОУ «Магарасская средняя общеобразовательная школа им. Л.Н. Харитонова» (руководитель Текеянова Олимпиада Васильевна, с. Магарас, Горный улус);

дипломант 2 степени – танцевальный ансамбль «Мичийээнэ», филиал Центра детского творчества «Радость», Чакырская СОШ им. С.С. Яковлева – Эрилик Эристина (руководитель Миронова Лидия Иосифовна с. Чакыр, Чурапчинский район);

дипломант 3 степени – танцевальная группа «Ice Beat» МБО ДО «Центр творчества «Спектр» (руководитель Слепцова Варвара Ивановна, г. Среднеколымск, Среднеколымский район).

Категория «С» — 18-25 лет:

лауреат 1 степени – народный ансамбль якутского танца «Кустук» Дворца культуры «Алмаз» Культурно-спортивного комплекса АК «АЛРОСА» (руководитель Васильева Елена Семёновна, г. Мирный, Мирнинский район);

лауреат 2 степени – этно-фольклорный ансамбль «Өрөгөй» АУ РС (Я) «Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского» (художественный руководитель Старостин Василий-Мэнун, г. Якутск);

лауреат 3 степени – танцевальный молодежный коллектив «Иэйии» Дома народного творчества «Эйгэ» имени Г.Е. Скрябина Мугудайского наслега (руководитель Сивцева Мария Максимовна, с. Маралай, Чурапчинский улус);

дипломант 1 степени – танцевальный коллектив «Күндүл» Амгинского Дома народного творчества имени Ф. Потапова (руководитель Лидия Федоровна Шакарова, с. Амга, Амгинский улус);

дипломант 2 степени – танцевальный коллектив «Ай — Тыын» (руководитель Черкашина Нюргустана Федоровна, п. Нижний Бестях, Мегино-Кангаласский улус);

дипломант 3 степени – коллектив «Гудэя» МБУ ЭКЦ «Айхал» (руководитель Федорова Анна Герасимовна, п. Тикси, Булунский улус).

Специальный приз от семьи заслуженного работника культуры РС (Я), автора конкурса «Танцы солнечной Туймаады» Станислава Катакова получает детский танцевальный ансамбль «Оникс» МАУ «Центр культуры и современного искусства им. А.Ю. Гагарина» (руководитель Свешников Н.А).

Номинации:

«Лучший обрядовый танец» — этно-фольклорный ансамбль «Өрөгөй» АУ РС (Я) «Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского» (художественный руководитель Старостин Василий – Мэнун, г. Якутск);

«Лучший народный танец» — эвенкийский фольклорный ансамбль «Гиркилэн» АУ РС (Я) «Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского» (руководитель Куличкина А.Е., г. Якутск);

«Лучший сюжетно-игровой танец» — коллектив «Күндүл» 3 «а» класса Павловской СОШ им. В.Н. Оконешникова (классный руководитель Иванова Матрена Моисеевна, руководитель коллектива Павлова Саргылана Филипповна, с. Павловск, Мегино-Кангаласский улус);

«Исполнительское мастерство» — Мичийэ, Айсар Платоновы, МОБУ НГ «Айыы кыһата» (руководитель Платонова Валерия Васильевна, г. Якутск);

«Оригинальная постановка» — танцевальный коллектив «Икэндиа» МБУ «Этнокультурный центр «Сардаана» (руководитель Потапова Диана Александровна, п. Быковский, Булунский улус);

«Открытие конкурса» — танцевальный коллектив «Айхал» МБОУ «Амгинская СОШ №1 им. В. Г. Короленко с углубленным изучением отдельных предметов» (руководители Романова Елизавета Иннокентьевна, Путренко Ульяна Андреевна. с. Амга, Амгинский улус);

«Надежда» — детский танцевальный ансамбль «Радость танца» МБУ ДО «Жиганская детская школа искусств» (руководители Иванова Марина Егоровна, Сергеева Александра Владимировна, Иванова Васёна Васильевна, с. Жиганск, Жиганский район);

«Лучший сценический костюм» — танцевальный ансамбль «Кустук», МБУ ДО «Тюнгюлюнская детская школа искусств» (руководитель Портнягина Нюргуяна Михайловна, с. Тюнгюлю, Мегино-Кангаласский район);

«Лучшее музыкальное оформление» — танцевальный коллектив «Движение» МБУ ЭКЦ «Айхал» (руководитель Павлова Виктория Викторовна, п. Тикси, Булунский район).